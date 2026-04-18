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गन्ना की फसल पर अर्ली शूट और टॉप बोरर का खतरा, गन्ना आयुक्त ने जारी की एडवाइजरी

गन्ना फसल पर अंकुर भेदक व चोटी भेदक का खतरा ( Photo Credit : ETV Bharat )