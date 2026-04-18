गन्ना की फसल पर अर्ली शूट और टॉप बोरर का खतरा, गन्ना आयुक्त ने जारी की एडवाइजरी
किसानों के लिए विस्तृत एडवाइजरी गन्ना शोध परिषद और गन्ना विकास विभाग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध कराई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:59 AM IST
लखनऊ : गन्ने की फसल के लिए अंकुर भेदक (अर्ली शूट बोरर) और चोटी भेदक (टॉप बोरर) कीट अत्यंत हानिकारक कीट है. यही कीट मार्च से सितंबर के बीच सक्रिय रहते हैं. यह कीट गन्ने की गोभ (चोटी) को खाकर 'डेड हार्ट' (सूखी चोटी) बना देते हैं और पत्तियों में छेद कर देते हैं. मौजूद समय कीट की प्रथम पीढ़ी का प्रकोप देखा जा रहा है. ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है. उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है.
उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग ने किसानों को अंकुर भेदक (अर्ली शूट बोरर) और चोटी भेदक (टॉप बोरर) कीट के नियंत्रण के लिए अंडा समूहों को नष्ट करने और अप्रैल-मई में कीटनाशक (क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल 18.5 SC) डालने की सलाह दी है. विशेषज्ञों के मुताबिक इश समय तितलियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद अंड समूहों और सूंडियों को नष्ट करना बेहद जरूरी है. इसके लिए प्रभावित पत्तियों और किल्लों को तोड़कर नष्ट कर दें या उन्हें चारे के रूप में उपयोग करें.
जैविक नियंत्रण के तहत ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें. प्रति हेक्टेयर 50 हजार वयस्क की दर से 15 दिन के अंतराल पर उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं. रासायनिक नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 40 प्रतिशत + इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत डब्ल्यूजी का 500 ग्राम या क्लोरेन्ट्रेनिलीप्रोल 8 प्रतिशत + थायोमेथाक्सम 17.5 प्रतिशत का 600 ग्राम मिश्रण 1000 लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करने के बाद सिंचाई करें.
वयस्क कीटों को पकड़ने के लिए खेत में 25 से 30 मीटर की दूरी पर फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप लगा सकते हैं. गन्ने के अंदर मौजूद सूंडियों के नियंत्रण के लिए क्लोरेन्ट्रेनिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी की 150 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें.
जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा जापोनिकम (अंड परजीवी) का उपयोग भी प्रभावी है. इसे प्रति हेक्टेयर 50 हजार वयस्क की दर से जून के अंतिम सप्ताह से 15 दिन के अंतराल पर लगाने से चोटी भेदक के अंड नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावा खेतों में 20 से 30 मीटर की दूरी पर प्रति एकड़ 10 फेरोमोन ट्रैप लगाकर, उसमें पानी और केरोसिन या डीजल ऑयल डालकर भी कीट नियंत्रण किया जा सकता है.
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