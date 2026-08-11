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शौच जाने का बहाना बनाकर थाने से भागा चोरी का आरोपी, सिपाही पर गिरी गाज

राजधानी के थाना ठाकुरगंज का मामला, थाने में पहरे पर तैनात था सिपाही.

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शौच जाने का बहाना बनाकर थाने से भागा चोरी का आरोपी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:46 AM IST

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लखनऊः राजधानी के थाना ठाकुरगंज की पुलिस कस्टडी से एक शातिर आरोपी के फरार हो जाने से हड़कंप मच गया. चोरी के आरोप में गिरफ्तार तहसीनगंज निवासी मो. शानू उर्फ समद ने थाने के पहरेदार सिपाही को आसानी से चकमा दिया और फरार हो गया. इस मामले में सिपाही की लापरवाही सामने आने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

​ठाकुरगंज पुलिस ने सोमवार देर रात चोरी के एक मामले में मो. शानू को पकड़ा था. माल बरामदगी और पूछताछ के लिए उसे थाने के लॉकअप में रखा गया था. शानू ने पहरे पर तैनात रिक्रूट सिपाही अजीत कुमार से शौच जाने की बात कही. सिपाही उसे लॉकअप से निकालकर थाने के शौचालय की तरफ ले गया.

इसी बीच सिपाही की एक नजर चूकते ही शातिर शानू ने मौका देखकर सिपाही को चकमा देकर थाने की बाउंड्री पार करते हुए गायब हो गया. ​आरोपी के भागने के बाद घबराए रिक्रूट सिपाही ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की और करीब 35 मिनट बाद रात्रि अफसर पंकज सिंह को पूरे मामले की जानकारी दी.


​इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया. पुलिस अफसर इस घटना पर पर्दा डालते नजर आए, लेकिन मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचते ही कार्रवाई शुरू हुई. रात्रि अधिकारी की तहरीर पर फरार आरोपी शानू और ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने वाले रिक्रूट सिपाही अजीत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

6 टीमें तलाश में जुटीं, खंगाले जा रहे CCTV
​घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है. ​डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ​कस्टडी से भागे आरोपी मो. शानू की तलाश के लिए पुलिस की 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं. थाने के आसपास और मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. आरोपी के संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के घर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. लापरवाही बरतने वाले सिपाही के खिलाफ भी नियमानुसार विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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