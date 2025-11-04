ETV Bharat / state

लखनऊ के किराएदार-मकान मालिक ये काम जल्दी करें, यूपी पुलिस ने जारी किया बड़ा फरमान

लखनऊः राजधानी के किराएदारों और मकान मालिकों के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा फरमान जारी किया है. इस आदेश का इन सभी को हर हाल में पालन करना अनिवार्य है. यूपी पुलिस इसे एक ऑपरेशन के रूप में संचालित कर रही है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

ये आदेश पुलिस ने दिए: दरअसल, कमिश्नरेट पुलिस ने राजधानी में किरायेदारों के वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है ताकि लोगों के बीच पहचान छिपाकर रहने वाले आपराधियों को आसानी से चिह्नित किया जा सके. इससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए किरायेदारों व उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए मकान मालिक को किराएदार का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हेतु लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in अथवा UPCOP APP पर कराना होगा.





आदेश के पीछे की वजह: संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक राजधानी में प्रदेश के कई जिलों व अन्य प्रांतों से लोग आकर नौकरी व अपना व्यवसाय कर रहे हैं. इनकी आड़ में कई अपराधी अपनी पहचान छिपाकर किराये के मकान में रहते हैं. जो अपराध के बाद फरार हो जा रहे हैं. ऐसे लोगों पर निगरानी के लिए ऑपरेशन पहचान शुरू किया गया है. इस संबंध में जेसीपी ने कई बिंदु पर निर्देश जारी किया है.

