लखनऊ के किराएदार-मकान मालिक ये काम जल्दी करें, यूपी पुलिस ने जारी किया बड़ा फरमान
लखनऊ पुलिस की ओर से उठाया गया अहम कदम, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मिलेगी मदद.
Published : November 4, 2025 at 7:19 AM IST
लखनऊः राजधानी के किराएदारों और मकान मालिकों के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा फरमान जारी किया है. इस आदेश का इन सभी को हर हाल में पालन करना अनिवार्य है. यूपी पुलिस इसे एक ऑपरेशन के रूप में संचालित कर रही है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
ये आदेश पुलिस ने दिए: दरअसल, कमिश्नरेट पुलिस ने राजधानी में किरायेदारों के वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है ताकि लोगों के बीच पहचान छिपाकर रहने वाले आपराधियों को आसानी से चिह्नित किया जा सके. इससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए किरायेदारों व उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए मकान मालिक को किराएदार का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हेतु लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in अथवा UPCOP APP पर कराना होगा.
आदेश के पीछे की वजह: संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक राजधानी में प्रदेश के कई जिलों व अन्य प्रांतों से लोग आकर नौकरी व अपना व्यवसाय कर रहे हैं. इनकी आड़ में कई अपराधी अपनी पहचान छिपाकर किराये के मकान में रहते हैं. जो अपराध के बाद फरार हो जा रहे हैं. ऐसे लोगों पर निगरानी के लिए ऑपरेशन पहचान शुरू किया गया है. इस संबंध में जेसीपी ने कई बिंदु पर निर्देश जारी किया है.
क्या करना होगा?
- सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदार की जानकारी लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in और यूपी कॉप एप पर देनी होगी.
- मकान मालिकों को यह प्रक्रिया किरायेदार को मकान देने के पूर्व या एक माह के अंदर करना अनिवार्य होगा.
- सभी किरायेदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य है, किरायेदार एक से अधिक हैं तो उन सभी का सत्यापन जरूरी है.
- पंजीकरण के बाद संबंधित थाने की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा. मकान मालिक इसमें टीम का सहयोग करेंगे.
- मकान मालिक रहने वाले किरायेदार से सम्बन्धित दस्तावेज (जैसे- फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर व किरायेदार का मूल पता आदि) अपने पास संरक्षित रखेंगे.
- किसी किरायेदार की संलिप्तता अपराधिक गतिविधियों में पायी जाती है और उस किराएदार की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को नहीं दी तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी.
- किसी विदेशी व्यक्ति को किराये पर मकान देते है, तो उनके द्वारा फार्म-सी भरा जायेगा और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी होगी.
- सभी थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र के मकान मालिकों, जिन्होंने किराये पर मकान दिया हो, उनको किरायेदार के सत्यापन कराने के लिए जागरूक करेंगे.
- एसीपी अपने क्षेत्र के थानों में कराये जा रहे पंजीकरण की साप्ताहिक समीक्षा करेगें.
- एडीसीपी, जोन के थानो में कराये जा रहे पंजीकरण की पाक्षिक समीक्षा करेंगे.
- डीसीपी जोन के थानो में कराये कराये जा रहे पंजीकरण की मासिक समीक्षा करेंगे.
