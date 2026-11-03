लखनऊ में शोहदे की प्रताड़ना से आहत किशोरी ने जान दी; 4 पर मुकदमा, लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड
मलिहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मामला. पांच महीने पहले पिता के साथ हुई मारपीट में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:13 AM IST
लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के गांव में एक किशोरी ने दबंग पड़ोसी युवक की लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. वारदात के बाद उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब परिजनों ने आरोप लगाया कि 5 माह पूर्व पिता के साथ हुई मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पर पुलिस चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसी के चलते आरोपियों का मन बढ़ गया.
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी मलिहाबाद की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) अमित कुमार आनंद ने चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक कुमार को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच बैठा दी है. वहीं, किशोरी को खुदकुशी के लिए विवश करने वाले आरोपी युवक और उसके परिजनों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11:00 बजे नाबालिग लड़की के घर के भीतर फंदा लगाकर जान देने की सूचना मिली थी. मौके पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. प्राथमिक पड़ताल में सामने आया कि पीड़िता के पाटीदार व पड़ोसी हंस कुमार पुत्र श्याम सुंदर काफी समय से किशोरी को डरा-धमका रहा था. उस पर जबरन अपने साथ चलने का दबाव बना रहा था. इसी से परेशान होकर किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया. इस मामले में हंस कुमार, उसके भाई विनय कुमार, पिता श्याम सुंदर और मां राम लल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
इंस्पेक्टर मलिहाबाद सुरेन्द्र भाटी के अनुसार दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और पारिवारिक रिश्तेदार हैं. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.