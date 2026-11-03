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लखनऊ में शोहदे की प्रताड़ना से आहत किशोरी ने जान दी; 4 पर मुकदमा, लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड

सुसाइड समस्या का समाधान नहीं. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के गांव में एक किशोरी ने दबंग पड़ोसी युवक की लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. वारदात के बाद उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब परिजनों ने आरोप लगाया कि 5 माह पूर्व पिता के साथ हुई मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पर पुलिस चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसी के चलते आरोपियों का मन बढ़ गया.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी मलिहाबाद की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) अमित कुमार आनंद ने चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक कुमार को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच बैठा दी है. वहीं, किशोरी को खुदकुशी के लिए विवश करने वाले आरोपी युवक और उसके परिजनों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

