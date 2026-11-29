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यूपी में कामिल-फाजिल डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों पर खतरा; मंत्री राजभर बोले-सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा

मदरसा शिक्षकों पर संकट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत कामिल और फाजिल की डिग्री के आधार पर नियुक्त हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल घिर गए हैं. प्रदेश सरकार ने ऐसे शिक्षकों का ब्योरा तलब किया है, जिसके बाद शिक्षकों में बेचैनी है. मदरसा बोर्ड की ओर से जारी पत्र में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है.

मदरसा शिक्षकों पर खतरा. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के 23 नवंबर 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका (अंजुम कादिरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को आदेश पारित किया था. इसी आदेश के क्रम में यह सूचना मांगी गई है. न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में कामिल और फाजिल उपाधि से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया है.