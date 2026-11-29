यूपी में कामिल-फाजिल डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों पर खतरा; मंत्री राजभर बोले-सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में कामिल और फाजिल उपाधि से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:47 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत कामिल और फाजिल की डिग्री के आधार पर नियुक्त हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल घिर गए हैं. प्रदेश सरकार ने ऐसे शिक्षकों का ब्योरा तलब किया है, जिसके बाद शिक्षकों में बेचैनी है. मदरसा बोर्ड की ओर से जारी पत्र में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है.
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के 23 नवंबर 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका (अंजुम कादिरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को आदेश पारित किया था. इसी आदेश के क्रम में यह सूचना मांगी गई है. न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में कामिल और फाजिल उपाधि से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया है.
तीन कार्यदिवस में देनी होगी सूचना : रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जनपद के राज्यानुदानित मदरसों में कामिल/फाजिल डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का मदरसा वार ब्योरा तय प्रारूप में तैयार करें. यह जानकारी तीन कार्यदिवस के भीतर परिषद कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि शासन को एक सप्ताह की निर्धारित अवधि में सूचना भेजनी है. प्रारूप में मदरसे का नाम, शिक्षक का नाम, कामिल और फाजिल डिग्री हासिल करने का वर्ष, नियुक्ति की तिथि और अनुमोदन की तिथि दर्ज करनी है.
उत्तर प्रदेश टीचरस एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव मौलाना दीवान साहब जमां ने ईटीवी भारत से बताया कि तल्हा अंसारी नामक व्यक्ति ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा था. उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल-फाजिल डिग्री को यूजीसी एक्ट के विरुद्ध मानते हुए मदरसा एक्ट 2004 के संबंधित प्रावधानों को खत्म कर दिया है. इसके बाद प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया.
मौलाना जमां के अनुसार तल्हा अंसारी ने लगातार पत्र लिखकर कहा कि जब डिग्री ही असंवैधानिक घोषित हो चुकी है तो उस पर नियुक्त शिक्षक भी अवैध हैं और सरकारी खजाने की लूट हो रही है. इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए सरकार ने शिक्षकों का ब्योरा मांगा और उन पर कार्रवाई को लेकर भी पत्र जारी हुआ था.
उन्होंने बताया कि उस पत्र को उत्तर प्रदेश टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था. ऐसे में न तो सरकार को आगे कोई कार्रवाई करनी चाहिए और न ही मदरसा बोर्ड इस संबंध में कोई कदम उठा सकता है. इसके बावजूद अब मदरसा शिक्षा परिषद ने पत्र जारी कर ब्योरा मांगा है.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मदरसा बोर्ड या सरकार कामिल-फाजिल डिग्री के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो एसोसिएशन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा और अदालत की अवमानना का मामला भी चलाएगा.
मौलाना के मुताबिक अल्पसंख्यक विभाग ने एडवोकेट जनरल की राय के हवाले से कहा है कि यूजीसी एक्ट 1956 लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड की सभी कामिल-फाजिल डिग्रियां अवैध मानी जाएं. इसी संदर्भ में शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया है.
5000 शिक्षक प्रभावित होने का अनुमान : उत्तर प्रदेश में 560 अनुदानित मदरसे हैं. जिनमें करीब 10 हजार शिक्षक कार्यरत हैं. अनुमान है कि इनमें से लगभग 5 हजार शिक्षक कामिल-फाजिल डिग्री के आधार पर नियुक्त हैं. हालांकि इस बारे में आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है.
मंत्री राजभर बोले की सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा : ईटीवी भारत ने इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से भी बात की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और वह लागू होगा. शिक्षकों की नौकरी जाने के सवाल पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसे लागू किया जाएगा और हो सकता है कि नौकरी चली जाए.
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