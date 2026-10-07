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सड़कों पर दंडवत हुए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, वजह कर देगा हैरान!

लखनऊ: 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. बुधवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान अभ्यर्थी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में बैठकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते नजर आए. प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही. बाद में पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को बसों में भर कर इको गार्डन भिजवा दिया.

प्रदर्शन क्यों?: प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराई जाएगी. इसी आश्वासन के बाद अभ्यर्थी मंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और काफी देर तक इंतजार करते रहे. हालांकि, शाम करीब चार बजे तक मंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया.





शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भारी हंगामा! (Photo Credit: ETV Bharat)

68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर गंभीर विसंगतियां हुई हैं, जिसे लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. 68500 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश/रिपोर्ट में आरक्षण नियमों के अनुपालन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं और मामले को लगातार लंबित किया जा रहा है.- तूफान सिंह, प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)



अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए आरक्षण विसंगति का समाधान किया जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन (Photo Credit: ETV Bharat)

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