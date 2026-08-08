लखनऊ में Swiggy डिलीवरी ब्वॉय का तांडव: वेज की जगह लाया नॉनवेज; विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा, कान का पर्दा फटा
वेज की जगह नॉनवेज डिलीवर करने का विरोध करने पर Swiggy डिलीवरी ब्वॉय ने साथियों संग ग्राहक के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:58 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार इलाके में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Swiggy के डिलीवरी ब्वॉय की गुंडागर्दी का मामले सामने आया है. शुद्ध शाकाहारी खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहक को जब गलती से नॉनवेज डिलीवर कर दिया गया, तो ग्राहक ने सिर्फ फोन पर इसका विरोध जताया. इस मामूली बहस से भड़के डिलीवरी ब्वॉय असद मसूद ने शुक्रवार देर रात अपने साथियों के साथ ग्राहक के घर पर धावा बोला और लोहे के कड़े से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. इस हमले में पीड़ित ग्राहक के कान का पर्दा फट गया है, जबकि दबंग हमलावरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए कार और आईफोन भी तोड़ डाला.
रात में खाना बदलने के बहाने घर में घुसे दबंग: जानकीपुरम विस्तार निवासी पीड़ित आकाश मिश्रा के मुताबिक, उन्होंने 6 अगस्त की रात Swiggy ऐप के जरिए शाकाहारी भोजन मंगवाया था. जब पार्सल घर पहुंचा और उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें शाकाहारी की जगह मांसाहारी खाना निकला. आकाश ने तुरंत डिलीवरी ब्वॉय असद मसूद को फोन कर गलत डिलीवरी का विरोध जताया, जिस पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. इसके बाद रात करीब 1:45 बजे डिलीवरी ब्वॉय असद ने फोन कर कहा कि वह नॉनवेज पैकेट वापस लेकर वेज खाना देने आ रहा है.
लोहे के कड़े से ताबड़तोड़ वार किये: जैसे ही आकाश ने घर का दरवाजा खोला, असद मसूद के साथ तीन अज्ञात नकाबपोश दबंग घर के अंदर जबरन घुस आए और गाली-गलौज करते हुए हमला बोल दिया. हमलावरों की दरिंदगी का आलम यह था कि एक युवक ने हाथ में लोहे का भारी कड़ा पहन रखा था, जबकि दूसरे के हाथ में कोई नुकीली व ठोस धातु थी. हमलावरों ने सीधे आकाश के चेहरे और कान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वे लहूलुहान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. हमले में आकाश के बाएं कान का पर्दा फट गया और गाल पर गंभीर चोटें आई हैं.
कार और आईफोन में तोड़फोड़, FIR दर्ज: चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटते, उससे पहले ही हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. जाते-जाते दबंगों ने घर में रखा कीमती आईफोन और बाहर खड़ी कार का शीशा भी चकनाचूर कर दिया. वारदात के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल आकाश को लेकर अस्पताल पहुंचे और इसके बाद जानकीपुरम थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डिलीवरी ब्वॉय असद मसूद और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.
सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं. आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. लखनऊ के जानकीपुरम में स्विगी डिलीवरी ब्वॉय द्वारा वेज की जगह नॉनवेज खाना डिलीवर करने पर हुए विवाद के बाद यह हमला हुआ. पुलिस एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.
यह भी पढ़ें- अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान सुपुर्द-ए-खाक: जनाजे में भीड़ हुई बेकाबू; बैरिकेडिंग तोड़ी, उमर और अली भी कसारी-मसारी कब्रिस्तान पहुंचे