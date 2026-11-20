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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: राष्ट्रीय मंच पर यूपी के शहरों का डंका, लखनऊ देश में तीसरे और वाराणसी शीर्ष रिवरफ्रंट शहरों में शामिल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां दर्ज की है. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शामिल लखनऊ ने लगातार दूसरे वर्ष देश में तीसरा स्थान बरकरार रखा. वाराणसी देश के शीर्ष 3 'स्वच्छ रिवरफ्रंट शहरों' में शामिल हुआ. गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना. नोएडा ने सुपर स्वच्छ लीग में जगह बनाई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शहरों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया था.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: लखनऊ को देश में मिला तीसरा स्थान. (Video Credit : ETV Bharat) लखनऊ में करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) का निस्तारण कर लगभग 46 एकड़ जमीन खाली कराई गई. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 3 लाख से अधिक पौधे भी लगाए गए. 43 कड़े मानकों पर खरा उतरने के बाद अब असली परीक्षा रैंकिंग को पहले पायदान तक पहुंचाने की है.



अगली बार पहला या दूसरा स्थान : लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2025-26 के सर्वे में लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024-25 में भी यही स्थिति थी. उनके मुताबिक इस साल दूसरे स्थान पर आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन फैजुल्लागंज में आई बाढ़ के कारण रैंक प्रभावित हुई.



मेयर ने बताया कि अगले साल देश में पहले स्थान पर आने का लक्ष्य है. इसके लिए शिवरी में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट तैयार है. शहर में रोजाना करीब 2,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. त्योहारों के दौरान कचरा अचानक बढ़ जाता है. इसलिए 2,400 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाया गया है, जो पूरी तरह चालू है. होली-दिवाली जैसे त्योहारों के मौसम में भी कचरे का निस्तारण 100 प्रतिशत होता है.



मेयर ने दावा किया कि स्वच्छ वायु के मामले में लखनऊ देश में पहले स्थान पर है. शहर की हवा पर सवाल उठाने वालों पर कहा कि पहले की सरकारों में शहर की हालत क्या थी, यह सबको पता है. अगर कोई कूड़ा निगम को न देकर सड़क पर फेंकता है तो इसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं है.





लखनऊ में सफाई कार्य से जुड़े कर्मी अंकित ने कहा कि जब शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है तो बेहद गर्व महसूस होता है. कर्मचारी दिन-रात कचरा संग्रहण करते हैं और सूखा-गीला कचरा अलग करते हैं. सुबह से शाम तक कूड़ा उठाना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हर घर तक पहुंचने की कोशिश रहती है.



कांग्रेस पार्षद ने उठाए सवाल : कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा है कि लगातार दूसरी बार तीसरी रैंक मिलने को सरकार और नगर निगम बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि शहर की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है. तीसरे स्थान पर बने रहना यह दर्शाता है कि लखनऊ स्वच्छता में आगे नहीं बढ़ पाया. यह जश्न नहीं, आत्ममंथन का विषय है.



मुकेश चौहान ने कहा कि राजधानी की सड़कों, गलियों, नालों और खाली प्लॉटों में आज भी कूड़े के ढेर दिखते हैं. कई इलाकों में नियमित सफाई, समय पर डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और जलनिकासी को लेकर लोग परेशान हैं. पिछले सर्वेक्षण के बाद स्वच्छता पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए, कौन-से नए लक्ष्य तय हुए और जमीन पर उनका क्या नतीजा निकला, इसका जवाब दिया जाए. सरकार और निगम को पुरस्कारों के प्रचार के बजाय जनता को साफ-सुथरा शहर देने पर ध्यान देना चाहिए.

