स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: राष्ट्रीय मंच पर यूपी के शहरों का डंका, लखनऊ देश में तीसरे और वाराणसी शीर्ष रिवरफ्रंट शहरों में शामिल
लखनऊ एकमात्र शहर है, जिसने पिछले वर्ष की तीसरी रैंक बरकरार रखी. पिछले साल पहले और दूसरे स्थान पर रहे शहर स्थिति दोहरा नहीं सके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:02 AM IST
लखनऊ : 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां दर्ज की है. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शामिल लखनऊ ने लगातार दूसरे वर्ष देश में तीसरा स्थान बरकरार रखा. वाराणसी देश के शीर्ष 3 'स्वच्छ रिवरफ्रंट शहरों' में शामिल हुआ. गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना. नोएडा ने सुपर स्वच्छ लीग में जगह बनाई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शहरों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया था.
लखनऊ में करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) का निस्तारण कर लगभग 46 एकड़ जमीन खाली कराई गई. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 3 लाख से अधिक पौधे भी लगाए गए. 43 कड़े मानकों पर खरा उतरने के बाद अब असली परीक्षा रैंकिंग को पहले पायदान तक पहुंचाने की है.
अगली बार पहला या दूसरा स्थान : लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2025-26 के सर्वे में लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024-25 में भी यही स्थिति थी. उनके मुताबिक इस साल दूसरे स्थान पर आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन फैजुल्लागंज में आई बाढ़ के कारण रैंक प्रभावित हुई.
मेयर ने बताया कि अगले साल देश में पहले स्थान पर आने का लक्ष्य है. इसके लिए शिवरी में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट तैयार है. शहर में रोजाना करीब 2,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. त्योहारों के दौरान कचरा अचानक बढ़ जाता है. इसलिए 2,400 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाया गया है, जो पूरी तरह चालू है. होली-दिवाली जैसे त्योहारों के मौसम में भी कचरे का निस्तारण 100 प्रतिशत होता है.
मेयर ने दावा किया कि स्वच्छ वायु के मामले में लखनऊ देश में पहले स्थान पर है. शहर की हवा पर सवाल उठाने वालों पर कहा कि पहले की सरकारों में शहर की हालत क्या थी, यह सबको पता है. अगर कोई कूड़ा निगम को न देकर सड़क पर फेंकता है तो इसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं है.
लखनऊ में सफाई कार्य से जुड़े कर्मी अंकित ने कहा कि जब शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है तो बेहद गर्व महसूस होता है. कर्मचारी दिन-रात कचरा संग्रहण करते हैं और सूखा-गीला कचरा अलग करते हैं. सुबह से शाम तक कूड़ा उठाना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हर घर तक पहुंचने की कोशिश रहती है.
कांग्रेस पार्षद ने उठाए सवाल : कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा है कि लगातार दूसरी बार तीसरी रैंक मिलने को सरकार और नगर निगम बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि शहर की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है. तीसरे स्थान पर बने रहना यह दर्शाता है कि लखनऊ स्वच्छता में आगे नहीं बढ़ पाया. यह जश्न नहीं, आत्ममंथन का विषय है.
मुकेश चौहान ने कहा कि राजधानी की सड़कों, गलियों, नालों और खाली प्लॉटों में आज भी कूड़े के ढेर दिखते हैं. कई इलाकों में नियमित सफाई, समय पर डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और जलनिकासी को लेकर लोग परेशान हैं. पिछले सर्वेक्षण के बाद स्वच्छता पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए, कौन-से नए लक्ष्य तय हुए और जमीन पर उनका क्या नतीजा निकला, इसका जवाब दिया जाए. सरकार और निगम को पुरस्कारों के प्रचार के बजाय जनता को साफ-सुथरा शहर देने पर ध्यान देना चाहिए.
एकमात्र शहर जिसने रैंक कायम रखी : लखनऊ का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2017 में शहर 269वें स्थान पर था. इसके बाद रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ.
वर्ष रैंक
-2018 115
-2019 121
-2020 12
-2021 12
-2022 17
-2023 44
नोट : 2024-25 में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान पाया और 2025-26 में इसे कायम रखा.
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी अव्वल : इसी वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने 198 अंक लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान हासिल किया था. नगर निगम के जोन-4 का वार्ड-70 (पेपर मिल कॉलोनी) भी 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा.
कूड़े का पहाड़ खत्म : नगर निगम ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर कूड़े के पहाड़ को खत्म किया. जिससे लगभग 46 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग लायक बनी. शहर में रोजाना 2,000 मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है. इससे निपटने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र, पृथक्करण व्यवस्था और बेहतर परिवहन प्रणाली विकसित की गई है.
कचरा प्रबंधन : विकेंद्रीकृत संग्रहण और केंद्रीकृत प्रसंस्करण स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण, जैविक कचरे से खाद, RDF (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) का उपयोग और निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन. लगभग 100 प्रतिशत पृथक्करण की दिशा में काम हुआ है.
PPP मॉडल : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी. सेवा प्रदाताओं का चयन स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों और कार्य की गुणवत्ता के आधार पर हुआ.
तकनीक : प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा. GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड से कचरा संग्रहण व परिवहन की रियल टाइम निगरानी.
जनभागीदारी : नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, बैक लेन आउटरीच और सामुदायिक गतिविधियां. नगर निगम, निजी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों, विक्रेताओं और नागरिकों के बीच तालमेल पर जोर.
खाद किसानों को, RDF दूर के उद्योगों को : जैविक कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल किसान और नगर निगम की गतिविधियों में होता है. RDF सीमेंट और पेपर उद्योगों को भेजा जाता है, लेकिन ये इकाइयां लखनऊ से 400 से 500 किलोमीटर दूर हैं, जिससे परिवहन और निस्तारण पर खर्च ज्यादा आता है. इसी चुनौती को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है.
आगे की तीन बड़ी परियोजनाएं- हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट : पेड़ों की छंटाई, पत्तियों और बागवानी के कचरे के निस्तारण के लिए प्रस्तावित.
CBG प्लांट : जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायो गैस (बायो-CNG) बनाने के लिए निर्माणाधीन.
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट : RDF, इनर्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है. इससे परिवहन व निस्तारण लागत घटने और ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.
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