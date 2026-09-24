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सुशांत गोल्फ सिटी के 5000 बायर्स को मिलेगा अपना आशियाना, LDA ने बताया कानूनी प्रक्रिया में कितने दिन का लग सकता समय

सुशांत गोल्फ सिटी टेकओवर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )