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सुशांत गोल्फ सिटी के 5000 बायर्स को मिलेगा अपना आशियाना, LDA ने बताया कानूनी प्रक्रिया में कितने दिन का लग सकता समय

एनसीएलटी में जिन दावों और देनदारियों का निपटारा या अनुमोदन होगा, LDA उन्हें प्रक्रिया के तहत पूरा करेगा.

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सुशांत गोल्फ सिटी टेकओवर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:34 AM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के करीब 5000 होम बायर्स और प्लॉट आवंटियों को जल्द ही अपना घर होने का सपना सच होने जा रहा है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको टेकओवर करने का निर्णय लिया गया. जिसके बाद अब पूरे प्रकरण को कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा. कोर्ट से अनुमति मिलते ही LDA इस प्रोजेक्ट को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र बायर्स को उनके घर मिलने की दिशा में काम किया जाएगा.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन स्तर पर सुशांत गोल्फ सिटी से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच और अनियमितताओं की जांच कराई गई थी. इसके लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. समिति ने परियोजना से जुड़ी विभिन्न अनियमितताओं की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी.

ईटीवी भारत से एलडीए उपाध्यक्ष ने की बातचीत (Video Credit; ETV Bharat)

उपाध्यक्ष के मुताबिक, जांच में गांव सभा की जमीन को बिना जिलाधिकारी के पुनर्ग्रहण के अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त किए जाने सहित कई मामले सामने आए थे. इसके अलावा परियोजना में शामिल जमीनों और विकास कार्यों के लिए बंधक रखी गई संपत्तियों से संबंधित भी अनियमितताएं पाई गई थीं. समिति ने इन सभी बिंदुओं को शासन के समक्ष रखा, जिसके बाद मंत्रिपरिषद ने परियोजना को एलडीए के माध्यम से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन होम बायर्स या प्लॉट आवंटियों के दावे एनसीएलटी में स्वीकार किए जाएंगे, उनके क्लेम को पूरा करने की दिशा में एलडीए काम करेगा. एनसीएलटी में जिन दावों और देनदारियों का निपटारा अथवा अनुमोदन होगा, उन्हें प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद लगभग 5000 बायर्स को अपने मकान मिलने की आस जगी है. हालांकि, इसके लिए पहले न्यायालय की अनुमति और उसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उन्होंने अनुमान जताया कि पूरी प्रक्रिया में करीब छह महीने का समय लग सकता है.

वहीं सुशांत गोल्फ सिटी के नाम को लेकर भी एलडीए उपाध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका नाम सुशांत गोल्फ सिटी ही रहेगा. आगे जब परियोजना की रूपरेखा और रिजॉल्यूशन तैयार होगा, उस समय तय किया जाएगा कि नाम में कोई बदलाव किया जाना है या मौजूदा नाम ही रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा.

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