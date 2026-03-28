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लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने लखनऊ में ऑफलाइन टिकट के लिए खोले काउंटर

लखनऊ सुपर जायंट्स प्रबंधन ने लोगों की सुविधा के लिए शहर में दो स्थानों हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, प्लासियो मॉल में बॉक्स ऑफिस शुरू किए हैं.

Lucknow Super Giants
लखनऊ में ऑफलाइन टिकट के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खोले काउंटर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:37 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही अब फैन्स ऑफलाइन काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स प्रबंधन ने लोगों की सुविधा के लिए शहर में दो स्थानों हजरतगंज मेट्रो स्टेशन और प्लासियो मॉल में बॉक्स ऑफिस शुरू किए हैं, जहां सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक क्रिकेट प्रेमी टिकट खरीद सकते हैं.

खुद न आने पर अपने करीबी को ट्रांसफर कर सकेंगे एम टिकट

एलएसजी ने पहली बार एम टिकट की सुविधा शुरू की है.जिसे क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो एप से बुक कर सकते हैं.एम टिकट पर मौजूद क्यूआर को स्टेडियम के गेट पर स्कैन कराकर लोग जल्दी से प्रवेश पा सकेंगे. टीम प्रबंधन ने बताया कि एम टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं, जिससे दर्शकों को काउंटर पर लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा, किसी कारणवश अगर व्यक्ति खुद मैच देखने नहीं आ सकते तो वह एम टिकट को मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले तक अपने किसी करीबी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं.

इसके लिए एम टिकट में क्यूआर के नीचे टिकट ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा. जिस पर क्लिक करने पर कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होगी और किसी एक कॉन्टैक्ट पर टिकट भेज सकेंगे. सामने वाला व्यक्ति जब बुक माई शो से आए मैसेज को ओपन करके रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा, तो उसे अपने मोबाइल पर एम टिकट दिखने लगेगा.

एक बार टिकट ट्रांसफर करने पर पहले व्यक्ति के मोबाइल पर एम टिकट दिखना बंद हो जाएगा.

बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों के लिए अलग लाइन

मैच वाले दिन स्टेडियम के सभी गेट पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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