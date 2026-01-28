ETV Bharat / state

गर्लफ्रैंड से ब्रेकअप के बाद जान देने की कोशिश, पुलिस ने समय पर पहुंच कर बचाई जान

लखनऊ : निगोहां थाना क्षेत्र के युवक (21) ने प्रेम संबंध टूटने से परेशान होकर जान देने की कोशिश की. युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या की जुगत करने लगा. जानकारी होने पर परिजनों के हाथ पैर फूल गए. युवक को बचाने के प्रयास के साथ पुलिस को सूचना दी. इसके बाद आननफानन पहुंची पुलिस टीम ने युवक को काबू किया. काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने युवक को घरवालों के हवाल कर दिया है.

​एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि मंगलवाकर सुबह 10.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर निगोहां थाना क्षेत्र के एक युवक के आत्महत्या के प्रयास की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही निगोहां थाने के एसआई मोहित सैनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. युवक ने खुद के कमरे में बंद कर लिया था. किसी तरह समझा कर युवक को काबू किया गया. इसके बाद उससे बातचीत की गई. पूछताछ में पता चला कि युवक बीते दो वर्षों से कृष्णानगर थाना क्षेत्र की किसी युवती के प्रेम में था. हाल ही में युवती की शादी तय हो चुकी है. इसके बाद से युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी. इसी के चलते वह परेशान रहने लगा था. परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी.













​एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम की सूझबूझ और काउंसिलिंग के बाद युवक की मनोदशा में सुधार हुआ. युवक को समझाया गया कि जीवन अमूल्य है. आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है. ​युवक का मन शांत होने पर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.





