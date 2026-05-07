लखनऊ के शख्स ने 11 साल से नहीं काटे नाखून, योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत
लखनऊ के सुभाष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ अपने नाखून बढ़ाने शुरू किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 4:54 PM IST
रिपोर्ट- अखिलेश्वर पांडे
लखनऊ: लखनऊ के रानीगंज निवासी सुभाष श्रीवास्तव ने एक अनोखा संकल्प लिया है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने प्रण किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक वे अपने नाखून नहीं कटवाएंगे. उनके एक हाथ के नाखून अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.
सुभाष के अनुसार, इससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और राम मंदिर दर्शन की मन्नत पूरी होने तक भी नाखून बढ़ाए थे. जब उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो गई, तब उन्होंने नाखून कुछ छोटे किए थे, लेकिन अब योगी के लिए फिर से नाखून बढ़ाना शुरू कर दिया है.
11 साल से जारी है यह कठिन तपस्या: सुभाष श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने 26 मई 2014 को मोदी जी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में नाखून रखने का सिलसिला शुरू किया था. अब उनके इस संकल्प को लगभग 11 साल 11 महीने और 12 दिन पूरे हो चुके हैं. शुरुआत में उनके माता-पिता ने दाढ़ी, बाल और नाखून बढ़ाने पर काफी एतराज जताया था क्योंकि वे बाबा बनना चाहते थे. वह याद करते हैं कि 1992 में जब वे पहली बार इतने बड़े नाखूनों के साथ अयोध्या पहुंचे थे, तो वहां सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेरे में लेकर विशेष दर्शन कराए थे. उस समय मणिराम छावनी के संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद उनकी आस्था इस संकल्प में और गहरी हो गई.
किसी की मदद नहीं लेते हैं सुभाष: इतने लंबे नाखून होने के बावजूद सुभाष अपने दैनिक कार्य स्वयं ही निपटाते हैं और किसी की मदद नहीं लेते. उन्होंने बताया कि अब उन्हें गिलास पकड़ने, प्लेट उठाने और कपड़े पहनने की आदत पड़ गई है, हालांकि फुल आस्तीन की शर्ट पहनने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है. उनके घर में पत्नी और बच्चे अक्सर इन नाखूनों को हटाने का दबाव बनाते हैं, लेकिन सुभाष इसे अपनी जिद और मान्यता मानते हैं. उनका मानना है कि नाखून बढ़ाने से उनकी मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है. यहां तक कि कानपुर में एक डॉक्टर ने हाथ कमजोर होने की चेतावनी दी थी, लेकिन वे नियमित व्यायाम से खुद को फिट रखते हैं.
विरोध के बाद भी नहीं डिगा इरादा: सुभाष जब भी बाजार या किसी सार्वजनिक स्थान पर निकलते हैं, तो लोग उनके नाखूनों को देखकर चौंक जाते हैं. उनका कहना है कि उनकी इस अनोखी मन्नत को लेकर कुछ लोग ताने मारते हैं तो कुछ इसे अटूट श्रद्धा के रूप में देखते हैं. सुभाष को पूरा विश्वास है कि उनकी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी और सीएम योगी एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे. फिलहाल, वे अपने संकल्प पर अडिग हैं और अपने नाखूनों की देखभाल पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं. उनके लिए यह केवल नाखून नहीं बल्कि राष्ट्र और नेतृत्व के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन चुके हैं.
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