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​लखनऊ में हृदय विदारक सड़क हादसा; समदा पुलिस के पास अनियंत्रित कार पलटी, दारोगा की मां और ताऊ की मौत

लखनऊ में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र में समदा पुलिस चौकी के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक का परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. कार में दारोगा सहित चार लोग सवार थे. अन्य दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है. दारोगा का परिवार बुलंदशहर से लखनऊ आ रहा था. चकौली अंडरपास के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.