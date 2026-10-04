लखनऊ में हृदय विदारक सड़क हादसा; समदा पुलिस के पास अनियंत्रित कार पलटी, दारोगा की मां और ताऊ की मौत
काकोरी थाना क्षेत्र में समदा पुलिस के पास चकौली अंडरपास के करीब हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:42 PM IST
लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र में समदा पुलिस चौकी के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक का परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. कार में दारोगा सहित चार लोग सवार थे. अन्य दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है. दारोगा का परिवार बुलंदशहर से लखनऊ आ रहा था. चकौली अंडरपास के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
काकोरी थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि बिजनौर जनपद के नाहटौर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सोनू निगम (28), उनकी मां सावित्री देवी (48), ताऊ शेर सिंह (55) और एक अन्य साथी संदीप भाटी (28) किसी काम से कार से लखनऊ आ रहे थे. रविवार सुबह करीब 9:00 बजे क्षेत्र के चकौली अंडरपास के पास कार पहुंचने पर किसी कारणवश अनियंत्रित होकर पलट गई.
सूचना मिलते ही नजदीकी समदा पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर टीएस मिश्रा हास्पिटल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद सावित्री देवी और शेर सिंह की मौत हो गई. चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है. वहीं कार चला रहे उपनिरीक्षक सोनू निगम और उनके साथी संदीप भाटी को सामान्य चोटें आई हैं. जिनका उपचार जारी है. वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.
काकोरी थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की मदद से सड़क से किनारे करवाकर आवागमन सुचारू करा दिया गया है.
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