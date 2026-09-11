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लखनऊ में दारोगा पर पिस्टल मार कर बीजेपी बूथ अध्यक्ष का सिर फोड़ने और पत्नी के पेट में मारने का आरोप, एसीपी ने किया निलंबित

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में बीती रात अंडे की दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद मामले में भाजपा बूथ अध्यक्ष ने एक दारोगा सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट करने और दारोगा पर पिस्टल तानकर धमकाने का आरोप लगाया है. इस घटना को लेकर नाराज लोगों ने बीती रात बनी - मोहनलालगंज रोड जाम कर दी. सूचना पाकर पहुंचे एसीपी कृष्णा नगर अभिषेक कुमार पांडेय ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया. इस मामले में आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है.

बंथरा के खसरवारा गांव निवासी अरविंद रावत बीजेपी में खसरवारा बूथ अध्यक्ष हैं. अरविंद के मुताबिक 9 सितंबर बुधवार रात करीब 8:30 बजे वह गांव के ही साहिल पुत्र सारजन की दुकान पर गया था. जहां शनि देव मंदिर और हनुमान मंदिर के पास अंडे की दुकान लगाए जाने को लेकर साहिल से उसकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि साहिल ने अपने पिता सारजन और भाई राहुल को बुलाकर अरविंद से धक्का-मुक्की की और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

इसके बाद अरविंद ने थाने पहुंचकर तहरीर दी तो पुलिसकर्मियों ने जांच करने की बात कह कर उसे वापस कर दिया. कुछ देर बाद दूसरे पक्ष की तरफ से तहरीर मिलने पर पुलिस मामले की जांच करने अरविंद के घर पहुंची. अरविंद का आरोप है कि रात करीब 11 बजे दारोगा सचिन यादव कुछ पुलिसकर्मियों के साथ एसएचओ के वाहन से उसके घर पहुंचे थे. वहां मौजूद उसके भाई नरेंद्र, पत्नी नीतू और बच्चों के सामने अभद्रता शुरू कर दी और नरेंद्र को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया.