लखनऊ: जब काउंसलर बने सीएम योगी, हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा
प्रिंस को दी खेल के साथ मन लगाकर पढ़ने की सलाह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:19 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अभिभावक की भूमिका में नजर आए. उनके पास कक्षा-8 का छात्र प्रिंस क्रिकेट खेलने के लिए आर्थिक सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराने की फरियाद लेकर पहुंचा था. मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर 4 से 5 मिनट तक पास खड़े होकर काउंसलिंग की.और पढ़ लिखकर पहले प्रिंस बनने की सलाह दी.
जगह था सीएम आवास और मौका था जनता दर्शन का. अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों से सीएम योगी ने एक-एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना. अधिकारियों को समाधान के आवश्यक निर्देश भी दिए.
पहले पढ़ो, फिर क्रिकेट भी खेलना: योगी
इसी दौरान गोंडा के इटियाथोक के पड़री पारासराय गांव निवासी कक्षा 8 में पढ़ने वाला प्रिंस साहू भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था. पूछे जाने पर प्रिंस ने बताया कि उसके अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने का जुनून है. वह क्रिकेट में नाम कमाना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने और किट खरीदने में असमर्थ है. इस पर मुख्यमंत्री ने उसकी काउंसलिंग करते हुए कहा कि, बेटा अभी कक्षा-8 में हो खेलने के साथ-साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करो और अच्छे नंबरों से यह सत्र उत्तीर्ण करो, फिर हम आपका एडमिशन क्रिकेट की कोचिंग में करा देंगे.
हर समस्या का होगा समाधान: योगी
मुख्यमंत्री ने समस्या लेकर पहुंचे लोगों से कहा कि चिंता मत करिए. सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराएगी. मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. जो भी जरूरतमंद हैं, एस्टीमेट मिलते ही सरकार उनके लिए तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. उन्होंने पुलिस, राजस्व, शिक्षा, बिजली आदि से जुड़ी समस्याओं का प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित कर समाधान के लिए निर्देशित किया.
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