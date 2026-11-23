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लखनऊ: जब काउंसलर बने सीएम योगी, हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा

जनता दर्शन में लोगों से सीएम योगी का संवाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अभिभावक की भूमिका में नजर आए. उनके पास कक्षा-8 का छात्र प्रिंस क्रिकेट खेलने के लिए आर्थिक सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराने की फरियाद लेकर पहुंचा था. मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर 4 से 5 मिनट तक पास खड़े होकर काउंसलिंग की.और पढ़ लिखकर पहले प्रिंस बनने की सलाह दी.

जगह था सीएम आवास और मौका था जनता दर्शन का. अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों से सीएम योगी ने एक-एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना. अधिकारियों को समाधान के आवश्यक निर्देश भी दिए.