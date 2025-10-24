ETV Bharat / state

शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के छात्र ने एबीआईए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के छात्र राहुल कुमार ने युगल मुकाबले (एसयू-5) में अपने साथी विमल के साथ मिलकर सफलता हासिल की है.

एबीआईए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड
एबीआईए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्डॉ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 1:25 PM IST

लखनऊ : डाॅ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के पैरा बैडमिन्टन खिलाड़ी राहुल कुमार ने नाइजीरिया में आयोजित प्रथम आबिया एबीआईए पैरा बैडमिन्टन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. राहुल कुमार ने युगल मुकाबले (एसयू-5) में अपने भारतीय साथी विमल के साथ मिलकर स्वर्णिम सफलता प्राप्त की है. दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ही महिला शटलर कनक सिंह जादौन ने (एसएल-4) मुकाबले में महिला डबल्स एवं मिक्स्ट डबल्स मुकाबले में 2 कांस्य पदक जीते हैं.




कुलपति आचार्य संजय सिंह के अनुसार बीते कई साल से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी खेल के क्षेत्र में लगातार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के साथ ही पदक जीत रहे हैं. कुलपति ने कहा कि राहुल कुमार की स्वर्णिम सफलता व कनक सिंह जादौन ने 2 कांस्य पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है. कुलपति ने विश्वविद्यालय के अन्य खिलाड़ियों को भी विजेता खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने की बात कही है.

कुलपति ने कहा कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को समुचित सहायता उपकरण व कोचिंग की व्यवस्था और भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय जल्द ही पैरा खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित कर सकेगी. क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. पी. राजीवनयन ने आशा व्यक्त की है कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय बैडमिन्टन के साथ ही जूडो एवं एथेलेटिक्स में भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को सिद्ध करने में सफल होगा.

