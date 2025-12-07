ETV Bharat / state

हाइड्रा मशीन की चपेट में आकर छात्र की मौत, बुलंदशहर से लखनऊ आया था घूमने

सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में दरोगा खेड़ा के पास शुक्रवार दोपहर हुआ था हादसा.

हादसे में छात्र की मौत.
हादसे में छात्र की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 9:40 AM IST

लखनऊ : सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बुलंदशहर से लखनऊ घूमने आए 19 वर्षीय छात्र की हादसे में दुखद मौत हो गई. युवक हाईस्कूल का छात्र था और डिवाइर किनारे बैठकर सड़क निर्माण कार्य देख रहा था. इसी दौरान हाइड्रा मशीन की चपेट में आ गया. गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सरोजनीनगर पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार बुलंदशहर समकोला निवासी तैय्यब (19) 30 नवंबर को लखनऊ घूमने आया था. वह सरोजनीनगर के दरोगा खेड़ा में अपने ममेरे भाई ताहिर के साथ रह रहा था. ताहिर किसान पथ स्थित टोल प्लाजा के निर्माण के लिए मजदूरों का ठेका लेते हैं. शुक्रवार दोपहर तैय्यब डिवाइडर किनारे बैठकर सड़क निर्माण कार्य देख रहा था. इसी दौरान हाइड्रा मशीन के चालक ने अचानक मशीन मोड़ दी, जिससे तैय्यब उसके पिछले टायर की चपेट में आ गया. गंभीर रूप से घायल तैय्यब को तुरंत लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


सरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेवराम प्रजापति ने बताया कि बुलंदशहर से लखनऊ आए युवक की टोल प्लाजा के निर्माण में लगी हाइड्रा मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई थी. तैय्यब शुक्रवार दोपहर डिवाइडर पर बैठकर निर्माण कार्य देख रहा था. युवक की पहचान बुलंदशहर समकोला निवासी तैय्यब (19) पुत्र रियाजुद्दीन के रूप में हुई थी. वह हाईस्कूल का छात्र था. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

