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वंदे भारत पर पत्थरबाजी; मासूमों की 'मौज' या सोची-समझी साजिश? अब ड्रोन और रेल मित्र करेंगे निगरानी

सवाल : स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं वंदे भारत एक्सप्रेस पर ज्यादा होती हैं. आखिर इसकी वजह क्या है? ट्रेन तो और भी चल रही हैं, सिर्फ टारगेट वंदे भारत को ही क्यों किया जा रहा है? जवाब : वंदे भारत से जुड़े जितने मामले हुए हैं उन्हें हमने कंपेयर किया है. अगर 2024 और 2025 की तुलना करें तो जो आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस से जितनी मदद मिलती है उसको लेकर हमने 2025 में 2024 की तुलना में 17% से ज्यादा मामलों में कमी दर्ज की है. यह घटनाएं घटी हैं. हमारी आरपीएफ की टीम ने स्टेट पुलिस और जीआरपी ने ऐसे असामाजिक तत्वों को अरेस्ट भी किया है.

बता दें, लखनऊ-मेरठ, गोरखपुर- अयोध्या-लखनऊ-प्रयागराज, लखनऊ-देहरादून और लखनऊ दिल्ली वंदे भारत पत्थरबाजों के निशाने पर लगातार बनी हुई है. ट्रैक पर चल तो हजारों ट्रेनें रहीं हैं, लेकिन उपद्रवियों का निशाना वंदे भारत ट्रेन ही होती है. इस पत्थरबाजी के पीछे कारण क्या है. इसकी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है. हालांकि रेलवे नुकसान को लेकर फिक्रमंद और उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने ईटीवी भारत से प्लान भी साझा किया.

लखनऊ : देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत शायद दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे हर रोज अपने ही देश के किसी न किसी राज्य में पत्थर खाने पड़ते हैं. उत्तर प्रदेश में ही अब तक विभिन्न स्थानों पर इस ट्रेन पर पत्थरबाजी की दर्जनों घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं. देश भर में वंदे भारत ट्रेन के कई बार शीशे डैमेज हो चुके हैं. यात्री भी पत्थरों से जख्मी हो चुके हैं. अब भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर...

ट्रेन पर पत्थरबाजी पर सजा का प्रावधान. (Photo Credit : ETV Bharat)

घटनाओं के पीछे बालकों का रोल : ऐसी 121 घटनाएं हुईं, जिसमें 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया. लास्ट ईयर 52 लोग ऐसे अरेस्ट हुए थे. इस बार ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं. इन घटनाओं को रोकने के लिए हम खासतौर से जो उपाय कर रहे हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे. एक तो आरपीएफ, जीआरपी और स्टेट पुलिस की टीम ऐसी जगह पर जहां पर ऐसे मामले ज्यादा रिपोर्ट होते हैं वहां पर जाते हैं. उन गांव का दौरा कर रहे हैं. वहां के प्रधान, प्रिंसिपल और टीचर्स से मिल रहे हैं. उन्हें अपनी तरफ से काउंसिलिंग करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मजाक में ही इस तरह की घटनाएं करते हैं. उसको रोकने के लिए प्रधान, टीचर और प्रिंसिपल का सहारा लिया जा रहा है.

ड्रोन और रेल मित्रों से निगरानी : रेलवे अधिनियम की धारा 153 में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं. इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. अब हमने ड्रोन से भी सर्विलांस करने का एक्शन लिया है. जो हमारे हॉटस्पॉट है वहां पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं. इस एरिया की हम ड्रोन वीडियोग्राफी कराते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं. इसके अलावा रेल मित्र स्कीम के तहत गांव के लोगों को आईडेंटिफाई कर रहे हैं. रेल मित्रों की मदद से घटनाओं और उपद्रवियों की निगरानी की जा रही है.







सवाल : इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. अब तक अगर बात करें तो रेलवे को कितना नुकसान इस तरह की घटनाओं से हुआ है?





जवाब : नुकसान से ज्यादा हमें जो परेशान करता है वह यह होता है कि जो इनोसेंट पैसेंजर ट्रैवल करता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती है और कोई अगर आउट ऑफ फन स्टोन पेल्टिंग करता है तो किसी को चोट लगती है. वह पैसेंजर हर्ट होता है. कई बार हमारे इंजन पर अगर स्टोन पेल्टिंग होती है तो ड्राइवर के हर्ट होने की बात आती है. वह चीज हमें ज्यादा तंग करती है. मैं स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और ग्राम प्रधानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने स्तर से भी लोगों को जागरूक करें. पैरेंट्स भी अपने बच्चों का ध्यान रखें. उन्हें समझा सकें इस बात के लिए कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे.

जानें ; वंदे भारत ट्रेन कब-कब हुई पत्थरबाजी का शिकार -इसी माह नौ अप्रैल को देहरादून से लखनऊ आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर बरेली के पास किसी शरारती तत्व ने पत्थर मार दिया. इससे बोगी सी आठ की एक खिड़की का कांच टूट गया. -मार्च माह में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के मेरठ जाते हुए मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच पर हरदोई के पास पत्थर मारा गया था. -लखनऊ होकर प्रयागराज के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी रायबरेली के पास पत्थरबाजी की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं. -पिछले साल मई माह में दिल्ली से लखनऊ आ रही वंदे भारत पर मल्हौर के पास पथराव हुआ. शीशा टूटा. -इसी साल 13 मई को प्रयागराज से लखनऊ जाते वक्त ऊंचाहार और लक्ष्मणपुर स्टेशनों के बीच सवांपुर नेवादा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई थी. -20 मई को भी रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका गया था. इस घटना में ट्रेन के गार्ड का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया था. -पांच मार्च को रायबरेली और 27 फरवरी को बछरावां और उतरेटिया स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई थी. -अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली से वाराणसी जा रही ट्रेन संख्या 22435 वंदे भारत ट्रेन पर कानपुर के पास स्थिति पनकी रेलवे स्टेशन के पास पत्थरबाजी की गई. इस घटना में ट्रेन की कोच का शीशा भी टूट गया. -2023 में गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं हुईं. 11 जुलाई को अयोध्या के सुहावल स्टेशन के पास पथराव हुआ था. इसके अलावा तीन अगस्त को गोरखपुर जंक्शन के वाशिंग यार्ड में भी एक शीशा टूटा था. छह अगस्त को बाराबंकी के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास पथराव हुआ था, जिससे एक कोच के दो शीशे टूट गए थे. -15 सितंबर को मल्हौर स्टेशन पर भी पथराव किया गया था जिससे एक कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई थी. -2023 में देहरादून-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई थी. दिल्ली-देहरादून रूट पर मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर पथराव किया गया. -मई 2023 में केरल से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए थे. इससे पहले छह अप्रैल को विशाखापत्तनम से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने की एक घटना सामने आई थी. -12 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई थी, जिसमें हाई-स्पीड ट्रेन के एक कोच की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे. यह घटना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के पास हुई थी. -तीन जनवरी 2023 में दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके के पास दो डिब्बों पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की दो खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे. -दो जनवरी 2023 को हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ट्रेन पर भी इसके लॉन्च के महज चार दिन के भीतर पथराव किया गया था. मालदा के पास हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने से वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे. -साल 2023 में बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी. जिसमें हाई-स्पीड ट्रेन के एक कोच की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था. ट्रेन पर पथराव की घटना कटिहार जिले के बलरामपुर थाना अंतर्गत तेलता रेलवे स्टेशन के पास हुई थी. पथराव के कारण 22302 डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की दाहिनी ओर की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था. -जुलाई 2023 में कर्नाटक में वंदे भारत पर पर पथराव हुए थे. धारवाड़ और बेंगलुरु शहरों के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने के मामले में रेलवे अधिकारियों ने दो नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया था. पथराव में ट्रेन की खिड़की के शीशे में दरारें आ गई थी.







सवाल : जब गिरफ्तारियां हुईं तो पत्थरबाजों ने कुछ तो वजह बताई होगी कि किस वजह से वंदे भारत पर पत्थरबाजी करते हैं?



जवाब : ज्यादातर मामलों में तो यह बच्चे होते हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं. बाकी पुलिस रिकॉर्ड की चीज होती है. मोस्टली मेरी नजर में बच्चे इस तरह की घटनाएं ज्यादा करते हैं.



सवाल : इस मामले में अभी तक अगर किसी को सजा हुई भी है तो कितनी सजा हुई है?



जवाब : कुछ समय पहले एक मामले में एक साल की जेल की सजा हुई है. बाकी मामले जो अभी चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है. 2025 में 70 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही हैं. अब हम तकनीकी का सहारा ले रहे हैं. ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. सीसीटीवी भी हमारी मदद कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को डिटेक्ट करने में और हमारी हेल्प करने में.













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