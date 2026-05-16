लखनऊ STF ने भारतीयों से ठगी करने वाले नाइजीरियाई गिरोह का किया पर्दाफाश, एक गिरफ्तार
अमेरिका का नागरिक बताकर लोगों से करता था दोस्ती और फिर एयरपोर्ट पर कीमती गिफ्ट छुड़ाने के नाम पर करोड़ों की ठगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:26 PM IST
लखनऊ: यूपी एसटीएफ ने सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइलिंग के जरिए लोगों शिकार बनाने वाले नाइजीरियन गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को दिल्ली के नेब सराय इलाके से गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को अमेरिका का नागरिक बताकर लोगों से दोस्ती करता था और फिर एयरपोर्ट पर कीमती गिफ्ट छुड़ाने के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम देता था.
आरोपी की पहचान उचनेवा के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह लंबे समय से इस तरह के कृत्य में संलिप्त था. अब तक वो फर्जी आईडी का सहारा लेकर कई लोगों को ठग चुका है. उसे दक्षिण दिल्ली से गिरफ्तार कर एसटीएफ लखनऊ के दरियागंज थाने ले गई है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं के नाम की पहले सोशल मीडिया पर आईडी बनाता था. इसके बाद भारतीय पुरुषों से संपर्क साधने के बाद उन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश करता था. इसके बाद जब कोई व्यक्ति उसके झांसा में फंस जाता तो वह उनसे कहता कि भारत आकर आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे पैसे और कुछ उपहार चाहिए.
पूछताछ में आरोपी उचेनवा ने बताया कि वह साल 2010 में कपड़े का बिजनेस करने भारत आया था. 5-6 साल काम करने के बाद जब मुनाफा नहीं हुआ तो दिल्ली में रहने वाले उसके नाइजीरियन दोस्तों ने उसे इस आसान कमाई के रास्ते के बारे में बताया. इसके बाद वह साल 2020 से लगातार इस प्रकार की ठगी में सक्रिय हो गया. जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2020 में उसे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी जेल भेजा जा चुका है.
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के अनुसार, पुलिस अब इस गिरोह के बैंक खातों, यूपीआई आईडी और इसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है. आरोपी ने लखनऊ के एक युवक को विदेशी महिला बनकर प्रेमजाल में फंसाया और कस्टम ड्यूटी के नाम पर करीब 68 लाख रुपये ठग लिए.
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