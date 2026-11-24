लखनऊ: नकली ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री पर छापा, 2 करोड़ के इंजेक्शन जब्त
STF ने दो तस्करों को दबोचा, चीन से बिहार तक फैला संगठित गिरोह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:11 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में STF ने अवैध तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने और उसकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. STF ने दुबग्गा थाना क्षेत्र के मौहरी झेहटा गांव में छापा मारकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से करीब दो करोड़ रुपये कीमत के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है. आरोपी किराये के मकान में अवैध फैक्ट्री चला रहे थे. यहां ऑक्सीटोसिन पाउडर में नमक, फिनायल और दूसरे केमिकल मिलाकर इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे.
दो तस्कर गिरफ्तार
STF के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ठाकुरगंज के कैटल कॉलोनी निवासी इरफान और रहीमाबाद के महिमा खेड़ा निवासी दिलदार अली के रूप में हुई है.दोनों को 23 नवंबर की रात करीब आठ बजे मौहरी झेहटा गांव में कल्लू के मकान से गिरफ्तार किया गया. STF को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बिहार के तस्करों के जरिए प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन पाउडर मंगाकर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में इसकी सप्लाई की जा रही है.
इंजेक्शन और पैकिंग का सामान बरामद
छापेमारी के दौरान STF को बड़ी मात्रा में तैयार ऑक्सीटोसिन और उसे पैक करने का सामान मिला. बरामदगी में करीब 3700 बोतल (200 एमएल) ऑक्सीटोसिन, 1.77 लाख दो एमएल की प्लास्टिक पैकिंग में भरा लिक्विड ऑक्सीटोसिन और 35 लीटर के गैलन में भरा लिक्विड शामिल है. इसके अलावा संदिग्ध ऑक्सीटोसिन पाउडर के तीन सिल्वर फॉयल पैकेट, पांच लीटर फिनायल से भरे 12 कैन, 36 किलो टाटा नमक और इंजेक्शन की पैकिंग के लिए 8000 खाली बोतलें बरामद हुई हैं. मौके से 52 हजार अलग अलग रंग के एल्युमिनियम ढक्कन, 5000 रबर कैप, सात ऑक्सीटोसिन पैकिंग सीलर, एक स्ट्रिप सीलर, प्लास्टिक फिलिंग पाइप, हथौड़ी, छेनी, चाकू और अन्य उपकरण भी मिले हैं. इसके अलावा एक पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है.
चीन से मंगाते थे पाउडर, बिहार के रास्ते सप्लाई
पूछताछ में आरोपियों ने STF को बताया कि उनका संगठित गिरोह है, जो चीन से अवैध तरीके से ऑक्सीटोसिन पाउडर मंगाता था. बिहार के तस्करों के माध्यम से यह पाउडर लखनऊ पहुंचाया जाता था. इसके बाद किराये के मकानों में चल रही फैक्ट्रियों में नमक, फिनायल और दूसरे केमिकल मिलाकर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तैयार किए जाते थे. मांग के हिसाब से अलग-अलग आकार की प्लास्टिक की शीशियों में पैकिंग कर लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थी.
ऑक्सीटोसिन का क्या है इस्तेमाल?
STF के मुताबिक, इस तरह तैयार किए गए इंजेक्शन का इस्तेमाल पशुओं से दूध निकालने और सब्जियों व फलों को कम समय में अधिक विकसित करने के लिए किया जाता है. ऑक्सीटोसिन के इस तरह अवैध निर्माण और इस्तेमाल से पशुओं के साथ आम लोगों की सेहत पर भी गंभीर खतरा हो सकता है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 3 अप्रैल 2001 को जारी गजट अधिसूचना के तहत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री केवल सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही निर्धारित की गई है.
जांच के लिए भेजा गया सैंपल
STF ने बरामद ऑक्सीटोसिन पाउडर का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है, ताकि उसमें मिलावट और इस्तेमाल किए गए दूसरे पदार्थों की जांच हो सके. आरोपियों के खिलाफ दुबग्गा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 360/2026 के तहत BNS की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. STF के मुताबिक, आरोपी इरफान के खिलाफ पहले से भी लखनऊ के पारा, काकोरी और ठाकुरगंज थानों में मुकदमे दर्ज हैं
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