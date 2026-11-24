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लखनऊ: नकली ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री पर छापा, 2 करोड़ के इंजेक्शन जब्त

लखनऊ में चल रही थी नकली ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री, 2 गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में STF ने अवैध तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने और उसकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. STF ने दुबग्गा थाना क्षेत्र के मौहरी झेहटा गांव में छापा मारकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से करीब दो करोड़ रुपये कीमत के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है. आरोपी किराये के मकान में अवैध फैक्ट्री चला रहे थे. यहां ऑक्सीटोसिन पाउडर में नमक, फिनायल और दूसरे केमिकल मिलाकर इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे.

STF की छापेमारी, 2 करोड़ के नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त (Video Credit; ETV Bharat) दो तस्कर गिरफ्तार

STF के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ठाकुरगंज के कैटल कॉलोनी निवासी इरफान और रहीमाबाद के महिमा खेड़ा निवासी दिलदार अली के रूप में हुई है.दोनों को 23 नवंबर की रात करीब आठ बजे मौहरी झेहटा गांव में कल्लू के मकान से गिरफ्तार किया गया. STF को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बिहार के तस्करों के जरिए प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन पाउडर मंगाकर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में इसकी सप्लाई की जा रही है. इंजेक्शन और पैकिंग का सामान बरामद छापेमारी के दौरान STF को बड़ी मात्रा में तैयार ऑक्सीटोसिन और उसे पैक करने का सामान मिला. बरामदगी में करीब 3700 बोतल (200 एमएल) ऑक्सीटोसिन, 1.77 लाख दो एमएल की प्लास्टिक पैकिंग में भरा लिक्विड ऑक्सीटोसिन और 35 लीटर के गैलन में भरा लिक्विड शामिल है. इसके अलावा संदिग्ध ऑक्सीटोसिन पाउडर के तीन सिल्वर फॉयल पैकेट, पांच लीटर फिनायल से भरे 12 कैन, 36 किलो टाटा नमक और इंजेक्शन की पैकिंग के लिए 8000 खाली बोतलें बरामद हुई हैं. मौके से 52 हजार अलग अलग रंग के एल्युमिनियम ढक्कन, 5000 रबर कैप, सात ऑक्सीटोसिन पैकिंग सीलर, एक स्ट्रिप सीलर, प्लास्टिक फिलिंग पाइप, हथौड़ी, छेनी, चाकू और अन्य उपकरण भी मिले हैं. इसके अलावा एक पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है. चीन से मंगाते थे पाउडर, बिहार के रास्ते सप्लाई