झारखंड से अफीम लाकर लखनऊ में बेचने वाले तस्कर को STF ने दबोचा, 12 लाख का मादक पदार्थ बरामद
2.131 किलोग्राम अफीम जब्त, पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 10:35 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने झारखंड से लखनऊ में अफीम सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 2.131 किलोग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत 12.50 लाख रुपये है.
बता दें कि तस्कर मो. वसीम, निवासी रहमतनगर, झारखंड है. एसटीएफ ने उसे मड़ियांव थाना क्षेत्र के भिटौली इलाके में गिरफ्तार किया है. उसके पास से अवैध अफीम के साथ 2760 रुपये नकद बरामद किए गए. एसटीएफ की पूछताछ में वसीम ने बताया कि वह झारखंड के कुख्यात सप्लायर संजू के संपर्क में है और उसी से अफीम खरीदकर बेचता है.
उसने बताया, वह संजू से अफीम 2 लाख 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था. इसी अफीम को वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 5 से 6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता था. संजू उसे अफीम देने के लिए झारखंड के तैमारा जंगल के पास बुलाता था, ताकि पुलिस उन्हें न पकड़ सके. संजू ही उसे बताता था कि किन राज्यों और किन लोगों को अफीम की सप्लाई करनी है.
एसटीएफ ने बताया कि यह गिरोह लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी सक्रिय था. गिरफ्तार तस्कर कई राज्यों में सप्लाई करता था. एसटीएफ अब इस नेटवर्क के सरगना संजू समेत अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है.
