झारखंड से अफीम लाकर लखनऊ में बेचने वाले तस्कर को STF ने दबोचा, 12 लाख का मादक पदार्थ बरामद

तस्कर मो. वसीम (फाइल फोटो) ( Photo Credit; STF )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने झारखंड से लखनऊ में अफीम सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 2.131 किलोग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत 12.50 लाख रुपये है. बता दें कि तस्कर मो. वसीम, निवासी रहमतनगर, झारखंड है. एसटीएफ ने उसे मड़ियांव थाना क्षेत्र के भिटौली इलाके में गिरफ्तार किया है. उसके पास से अवैध अफीम के साथ 2760 रुपये नकद बरामद किए गए. एसटीएफ की पूछताछ में वसीम ने बताया कि वह झारखंड के कुख्यात सप्लायर संजू के संपर्क में है और उसी से अफीम खरीदकर बेचता है.