ETV Bharat / state

लखनऊ STF की नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई: स्कूली बच्चों को करते थे कोकीन सप्लाई, 5 गिरफ्तार

लखनऊ: एसटीएफ ने एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों और नाइट क्लबों में कोकीन व अन्य नशीले पदार्थ सप्लाई करते थे. दिल्ली से नशीले पदार्थों की खेप लाकर लखनऊ के छात्रों को निशाना बनाने वाला यह गिरोह पिछले 3 सालों से सक्रिय था और शातिराना तरीके से कोडवर्ड व तय ड्रेस कोड के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था.

​दिल्ली तक फैला था नेटवर्क: ​पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार के मुताबिक पिछले दिनों एसटीएफ को सूचना मिली थी कि एक गिरोह दिल्ली से मादक पदार्थों का खेप लाकर लखनऊ के स्कूलों और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करता है, इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ ने जाल बिछाकर आरोपियों को दबोच लिया गया. ​गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ​राजकुमार उर्फ चिका महरौली, ​सैय्यद दावर लखनऊ, ​यश श्रीवास्तव गोरखपुर, ​प्रभजीत सिंह लखनऊ व राजकुमार के रूप में हुई है.

​छात्रों को बनाते थे निशाना: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिल्ली से आने वाले ड्रग्स को यश और प्रभजीत लखनऊ के स्कूल-कॉलेजों के छात्रों से बेचते थे, गिरोह इतना शातिर था कि पकड़े जाने के डर से बच्चों को केवल आधा-आधा ग्राम ही कोकीन देता था, जो 8 से 10 हजार रुपये प्रति ग्राम की दर से बेची जाती थी.

ड्रेस कोड और कोडवर्ड से चलता था धंधा: ​गिरोह पकड़े जाने से बचने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी, सौदे के वक्त पहचान के लिए गिरोह का एक तय ड्रेस कोड था पब, बार और नाइट क्लबों के वेटर और बाउंसरों के जरिए भी सप्लाई की जाती थी, पिछले 3 साल से सक्रिय इस गिरोह के पास ग्राहकों की लिस्ट थी और मैसेज के जरिए ऑर्डर लिए जाते थे.