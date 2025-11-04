ETV Bharat / state

कर्ज से परेशान लखनऊ के स्टेशनरी कारोबारी ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखी पूरी वजह

घटना लखनऊ के ठाकुरगंज के सफदरगंज में हुई, स्टेशनरी कारोबारी ने अपनी दुकान में ही की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी कर्ज की बात.

Etv Bharat
कर्ज से परेशान लखनऊ के स्टेशनरी कारोबारी ने की आत्महत्या. (Photo Credit; Family)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:01 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: ठाकुरगंज के सफदरगंज में स्टेशनरी कारोबारी 48 वर्षीय समर इमाम रिजवी ने कर्ज से परेशान होकर दुकान में ही आत्महत्या कर ली. पिता जब दुकान पहुंचे तो अंदर के हालात देख दंग रह गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पास से ही सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें भी कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है.

पुलिस ने बताया कि समर इमाम रिजवी दूध डेयरी के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते थे. समर पर काफी कर्ज था, जिसको लेकर वह लंबे समय से परेशान चल रहे थे. पिता सैयद गुलाम ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह दुकान के लिए निकले थे. दोपहर को खाना खाने घर आते थे लेकिन, जब नहीं आए तो शाम को करीब 5:30 बजे दुकान पहुंच कर देखा. दुकान का आधे से ज्यादा शटर गिरा हुआ था.

अगल-बगल के लोगों की मदद से शटर उठाया तो समर का शव मिला. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह का कहना है मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें समर ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी है. उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. फॉरेंसिक टीम ने सुसाइड नोट जांच के लिए कब्जे में ले लिया है.

तेज रफ्तार कार की टक्कर से अधेड़ की मौत: चिनहट में रविवार रात तेज रफ्तार स्कार्पियो कार ने सड़क पार कर रहे 40 वर्षीय इश्तियाक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में घायल इश्तियाक को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक गाड़ी लेकर भाग गया.

पुुलिस ने बताया कि इश्तियाक अयोध्या के पठानपुरवा गांव के निवासी थे. उनके बहनोई आफाक ने बताया कि इश्तियाक चिनहट के कमता इलाके में स्थित एक होटल में रहकर चाय बनाने का काम करते थे. रविवार रात करीब 9:45 बजे वे किसी काम से सड़क पार कर रहे थे, तभी कार ने टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इश्तियाक उछलकर दूर जा गिरे. हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग गया. मौके पर मौजूद वेल्डिंग कारीगर फहीम ने घायल इश्तियाक को तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फहीम ने घटना की सूचना घरवालों को दी. चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः यूपी के एक CO 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक! योगी ने किया निलंबित, विजिलेंस करेगी जांच

Last Updated : November 4, 2025 at 10:40 AM IST

TAGGED:

LUCKNOW CRIME NEWS
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW SUICIDE CASE
LUCKNOW POLICE
SUICIDE IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.