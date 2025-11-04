ETV Bharat / state

कर्ज से परेशान लखनऊ के स्टेशनरी कारोबारी ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखी पूरी वजह

लखनऊ: ठाकुरगंज के सफदरगंज में स्टेशनरी कारोबारी 48 वर्षीय समर इमाम रिजवी ने कर्ज से परेशान होकर दुकान में ही आत्महत्या कर ली. पिता जब दुकान पहुंचे तो अंदर के हालात देख दंग रह गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पास से ही सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें भी कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है.

पुलिस ने बताया कि समर इमाम रिजवी दूध डेयरी के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते थे. समर पर काफी कर्ज था, जिसको लेकर वह लंबे समय से परेशान चल रहे थे. पिता सैयद गुलाम ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह दुकान के लिए निकले थे. दोपहर को खाना खाने घर आते थे लेकिन, जब नहीं आए तो शाम को करीब 5:30 बजे दुकान पहुंच कर देखा. दुकान का आधे से ज्यादा शटर गिरा हुआ था.

अगल-बगल के लोगों की मदद से शटर उठाया तो समर का शव मिला. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह का कहना है मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें समर ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी है. उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. फॉरेंसिक टीम ने सुसाइड नोट जांच के लिए कब्जे में ले लिया है.

