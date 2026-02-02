ETV Bharat / state

यूपी सरकार का एक्शन; मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों के वेतन पर रोक

राज्य कर्मचारियों के वेतन पर रोक. ( डीएम की ओर से जारी आदेश. )