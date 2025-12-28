ETV Bharat / state

दुस्साहस; लखनऊ में मनचले ने छात्रा को फोन पर भेजे अश्लील मैसेज, विरोध पर घर में घुसकर पीटा

आशियाना थाना क्षेत्र निवासी बीए-एलएलबी की छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज.

लखनऊ में छात्रा से मारपीट.
लखनऊ में छात्रा से मारपीट. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
लखनऊ :​ आशियाना थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधि वर्ग की छात्रा को फोन पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने और घर में घुसकर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि एक मनचला एकतरफा प्यार में छात्रा को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है.






​इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि ​आशियाना निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया. पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी बीए-एलएलबी की छात्रा है. करीब एक महीने से नीतेश सिंह नामक युवक काफी समय से बेटी का पीछा करके परेशान कर रहा है. वह बेटी के मोबाइल पर लगातार धमकी भरे फोन कॉल और अश्लील व भद्दे मैसेज भेजता है. विरोध करने पर आरोपी ने घर पहुंच कर अपने साथियों के साथ मिलकर बेटी से मारपीट की और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी.




​इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी नीतेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. छात्रा को भेजे गए मैसेज के आधार पर उसका फोन नंबर ट्रेस कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी घर से फरार है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है. मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

