रफ्तार का कहर; लखनऊ में नेशनल एथलीट को गैस सिलिंडर लदे ट्रक ने कुचला, मौत

पारा थाना क्षेत्र के मौंदा मोड़ पर गैंस सिलिंडर लदे बेकाबू ट्रक से हुई दुर्घटना. स्कूटी से स्कूल जा रही थीं.

सड़क हादसे में महिला स्पोर्ट्स टीचर की मौत.
सड़क हादसे में महिला स्पोर्ट्स टीचर की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र के मौंदा मोड़ पर सड़क हादसे में नेशनल एथलीट व हॉकी प्लेयर जूली यादव (24) की दुखद मौत हो गई. फिलवक्त जूली यादव एलपीएस स्कूल आशियाना में स्पोर्ट्स टीचर थीं. रविवार सुबह स्कूल जाते समय गैस सिलिंडर लदे बेकाबू ट्रक ने जूली को स्कूटी समेत कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल जूली यादव को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दुर्घटना के बाद फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है. वहीं होनहार बेटी की मौत से परिवार और गांव में मातम का माहौल है.






इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक मौदा गांव निवासी जूली यादव पुत्री अजय यादव आशियाना स्थित एलपीएस स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थीं. जूली नेशनल एथलीट और हॉकी टीम की प्लेयर भी रहीं. रविवार सुबह करीब 6 बजे वह घर से स्कूल जाने के लिए स्कूटी से निकली थीं. रास्ते में मौदा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़ीं. जिन्हें ट्रक चालक रौंदता हुई भाग निकला. राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि गैस सिलेंडर लदे ट्रक मौके से फरार हो गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही आसपास के लोगों से ट्रक चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही घटना करने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार किया जाएगा.

