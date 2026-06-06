UP T20 स्टार जीशान अंसारी का इंडिया 'A' टीम में चयन, ध्रुव जुरेल की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जाएंगे
लखनऊ के एलडीए कोचिंग सेंटर के ट्रेनी और सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर जीशान अंसारी को इंडिया 'A' टीम में चुना गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:54 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के LDA कोचिंग सेंटर के होनहार स्पिनर जीशान अंसारी को भारतीय 'A' क्रिकेट टीम में आगामी श्रीलंका दौरे के लिए चुन लिया गया है. जीशान के इस शानदार चयन पर उनके मुख्य कोच गोपाल सिंह ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जीशान अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर जल्द ही मुख्य भारतीय सीनियर टीम का भी प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतिभावान क्रिकेटर जीशान अंसारी का जन्म 16 दिसंबर 1999 को लखनऊ में हुआ था और उनका परिवार बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है. वे मैदान पर दाएं हाथ से उपयोगी बल्लेबाजी करने के साथ ही मुख्य रूप से अपनी धारदार लेग ब्रेक गुगली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.
दर्जी के बेटे ने आर्थिक तंगी को हराया: जीशान के पिता लखनऊ में ही एक साधारण दर्जी का काम करते हैं, जिन्होंने बेहद सीमित संसाधनों में अपने बेटे के हुनर को पंख दिए. अपने शुरुआती दिनों में गहरी आर्थिक तंगी का सामना करने के बावजूद जीशान ने क्रिकेट के अपने बड़े सपने का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने लखनऊ के मशहूर एलडीए कोचिंग सेंटर में कोच गोपाल सिंह के बेहतरीन मार्गदर्शन में अपने खेल की बुनियाद को मजबूत किया था. अपनी इसी कड़ी मेहनत के बदौलत साल 2016 में वे भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा बने और उन्होंने ICC U19 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया.
ईशान किशन की कप्तानी में चमके जीशान: जिस समय जीशान जूनियर विश्व कप खेल रहे थे, उस समय भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी स्टार क्रिकेटर ईशान किशन कर रहे थे. उस वैश्विक टूर्नामेंट में जीशान ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से अंतरराष्ट्रीय सिलेक्टर्स के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी. इसके बाद घरेलू क्रिकेट के बड़े मंच पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीनियर टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में 6 अक्टूबर 2017 को अपना पहला डेब्यू मैच खेला. रणजी के बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए अपना T20 डेब्यू किया.
यूपी टी20 लीग में बने 'विकेटों के राजा': शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद हाल के वर्षों में जीशान अंसारी ने घरेलू क्रिकेट में बेहद शानदार और धमाकेदार वापसी की है. वे 'यूपी टी20 लीग' के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे. उन्होंने लीग के महज 12 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 24 विकेट झटके और अपनी टीम मेरठ मावेरिक्स को चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई. यूपी टी20 लीग में किए गए इसी जादुई प्रदर्शन के दम पर IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उन्हें 40 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था.
आईपीएल में दिग्गज बल्लेबाजों को किया आउट: अपने आईपीएल डेब्यू मैच में ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 42 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट (3/42) चटकाने का कमाल दिखाया था. उन्होंने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में जेक फ्रेजर-मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल जैसे विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर आउट किया. आईपीएल 2025 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुल 10 मैचों में शिरकत की और उनके इसी इम्पैक्ट को देखते हुए साल 2026 के सीजन के लिए भी एसआरएच ने उन्हें अपनी टीम में रिटेन किया.
ध्रुव जुरेल की कप्तानी में खेलेंगे श्रीलंका में मैच: इसके साथ ही उन्होंने घरेलू पचास ओवरों की विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी टीम के लिए 17 विकेट लेकर शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था. हाल ही में उनके इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए वे सीनियर मुख्य भारतीय टीम के साथ बतौर नेट बॉलर के रूप में भी जुड़े थे. अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच से पहले आयोजित हुए नेट सत्र में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को छकाकर अपनी उपयोगिता साबित की थी. अब इसी निरंतरता का इनाम देते हुए BCCI ने उन्हें आगामी श्रीलंका दौरे के लिए अधिकारिक तौर पर इंडिया ए टीम में शामिल कर लिया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली इस 15 सदस्यीय मजबूत टीम में जीशान को स्पिन विभाग की मुख्य जिम्मेदारी मिली है.
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