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UP T20 स्टार जीशान अंसारी का इंडिया 'A' टीम में चयन, ध्रुव जुरेल की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जाएंगे

दर्जी के बेटे जीशान अंसारी ने तय किया इंडिया 'A' तक का सफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के LDA कोचिंग सेंटर के होनहार स्पिनर जीशान अंसारी को भारतीय 'A' क्रिकेट टीम में आगामी श्रीलंका दौरे के लिए चुन लिया गया है. जीशान के इस शानदार चयन पर उनके मुख्य कोच गोपाल सिंह ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जीशान अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर जल्द ही मुख्य भारतीय सीनियर टीम का भी प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतिभावान क्रिकेटर जीशान अंसारी का जन्म 16 दिसंबर 1999 को लखनऊ में हुआ था और उनका परिवार बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है. वे मैदान पर दाएं हाथ से उपयोगी बल्लेबाजी करने के साथ ही मुख्य रूप से अपनी धारदार लेग ब्रेक गुगली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. दर्जी के बेटे ने आर्थिक तंगी को हराया: जीशान के पिता लखनऊ में ही एक साधारण दर्जी का काम करते हैं, जिन्होंने बेहद सीमित संसाधनों में अपने बेटे के हुनर को पंख दिए. अपने शुरुआती दिनों में गहरी आर्थिक तंगी का सामना करने के बावजूद जीशान ने क्रिकेट के अपने बड़े सपने का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने लखनऊ के मशहूर एलडीए कोचिंग सेंटर में कोच गोपाल सिंह के बेहतरीन मार्गदर्शन में अपने खेल की बुनियाद को मजबूत किया था. अपनी इसी कड़ी मेहनत के बदौलत साल 2016 में वे भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा बने और उन्होंने ICC U19 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया. IPL में राहुल और डु प्लेसिस का विकेट लेने वाले लखनऊ के जीशान अंसारी चमके, BCCI ने दिया श्रीलंका दौरे का टिकट. (Photo Credit: ETV Bharat) ईशान किशन की कप्तानी में चमके जीशान: जिस समय जीशान जूनियर विश्व कप खेल रहे थे, उस समय भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी स्टार क्रिकेटर ईशान किशन कर रहे थे. उस वैश्विक टूर्नामेंट में जीशान ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से अंतरराष्ट्रीय सिलेक्टर्स के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी. इसके बाद घरेलू क्रिकेट के बड़े मंच पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीनियर टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में 6 अक्टूबर 2017 को अपना पहला डेब्यू मैच खेला. रणजी के बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए अपना T20 डेब्यू किया.