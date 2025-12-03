ETV Bharat / state

स्पीड ट्रायल; इस स्टेशन पर आज और कल नहीं रुकेंगी ट्रेनें, भूख हड़ताल पर लोको पायलट

लखनऊ : पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मूलभूत ढांचे में विस्तार कर रहा है. इसी क्रम में गोंडा-बुढ़वल खंड के घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल जंक्शन रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन निर्माण कार्य होने के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव चौकाघाट रेलवे स्टेशन पर नहीं रहेगा. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.









नहीं रुकेंगी ये ट्रेनें





-ट्रेन नंबर 55091 (गोेण्डा-सीतापुर सिटी) तीन दिसंबर को

-ट्रेन नंबर 55092 (सीतापुर सिटी-गोण्डा) चार दिसंबर तक

-ट्रेन नंबर 55033 (गोेण्डा-सीतापुर) चार दिसंबर तक

-ट्रेन नंबर 55034 (सीतापुर -गोण्डा) चार दिसंबर तक





ट्रेन का होगा स्पीड ट्रायल, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील





गोण्डा-बुढ़वल रेलखण्ड के घाघरा घाट-चौका घाट-बुढ़वल स्टेशनों के मध्य नई विद्युतीकृत तीसरी रेल लाइन के कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है. तीन दिसंबर बुधवार को पूर्वाेत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल 25 केवी ए.सी, सिंगल फेज, ओएचई विद्युतीकृत नई लाइन का निरीक्षण और स्पीड ट्रायल करेंगे. पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि सभी क्षेत्रीय जनता और विशेषकर घाघरा घाट-चौका घाट-बुढ़वल स्टेशनों के मध्य नई रेलवे लाइन के कमिशनिंग के दौरान निकट इलाकों में रहने वाले निवासियों को सचेत किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान वह रेलवे लाइन पर सतर्कता बरतें. अपने मवेशियों को रेलवे लाइन के आसपास खुले में न छोड़ें.











लोको पायलट आज करेंगे भूख हड़ताल





माइलेज में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ सहित देशभर में लोको पायलट बुधवार को भूख हड़ताल पर रहेंगे. लोको पायलट अपनी-अपनी लाबी में धरना देंगे. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल शाखा के बैनर तले लोको पायलट भूख हड़ताल करेंगे. लोको पायलट की किलोमीटर भत्ते को नियमानुसार 70 प्रतिशत आयकर मुक्त करने, एएलपी, एलपीएस, एलपीजी, एलपीपी और एलपीएम के लिए एल-6 से लेकर एल-10 तक वेतनमान का निर्धारण और कुल आवधिक विश्राम 46 घंटे सुनिश्चित करने की मांग है. इसके अलावा मेल एक्सप्रेस में अधिकतम छह और मालगाड़ी में आठ घंटे की ड्यूटी लगाने, अधिकतम दो रात्रि ड्यूटी सुनिश्चित करने, 36 घंटे के अंदर लाेको पायलट को मुख्यालय वापस लाने की मांगें शामिल हैं.

