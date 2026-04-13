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लखनऊ NIA कोर्ट का फैसला; अलकायदा से जुड़े 3 आतंकियों को मिली उम्रकैद, कुकर बम से दहलाने की थी तैयारी

NIA कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी मिनहाज अहमद, मुसीरुद्दीन और तौहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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"देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं ये आतंकी": विशेष जज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:30 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आतंकी साजिश रचने वाले तीन आतंकवादियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश जैनेंद्र पांडे ने सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य आरोपी मिनहाज अहमद, मुसीरुद्दीन और तौहीद को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये तीनों आरोपी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे.

15 अगस्त से पहले थी दहलाने की साजिश: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज सिंह और बृजेश यादव ने कहा कि इन आतंकियों के पास से संदिग्ध दस्तावेज, अवैध हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी. कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि तीनों आरोपी मिलकर 15 अगस्त से पहले लखनऊ समेत कई ठिकानों पर विस्फोट करना चाहते थे. इसके लिए अपराधियों ने 'कुकर बम' तैयार किए थे, जिनके सहारे भीड़भाड़ वाले इलाकों में तबाही मचाने की योजना थी. साल 2021 में गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से कुकर बम और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था.

टेलीग्राम के जरिए विदेशी आकाओं से संपर्क: 11 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस ने अलकायदा से जुड़े मुसीरूद्दीन को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरी टीम ने काकोरी में छापेमारी कर मिनहाज अहमद को दबोचा था. इन दोनों से हुई पूछताछ में जम्मू-कश्मीर के रहने वाले तौहीद का नाम सामने आया, जिसे बाद में एटीएस ने गिरफ्तार किया. जांच में यह खुलासा हुआ कि ये तीनों आरोपी टेलीग्राम और इंटरनेट के माध्यम से विदेश में बैठे आतंकियों के सीधे संपर्क में थे. वे विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर स्थानीय युवाओं को बरगलाकर अपने संगठन में जोड़ने का काम भी कर रहे थे.

बड़ा आतंकी खतरा टला: इन तीनों आरोपियों के इरादे बेहद खतरनाक थे और वे राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में सीरियल ब्लास्ट करने की विस्तृत योजना बना चुके थे. लेकिन किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही यूपी एटीएस ने सक्रियता दिखाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया था. NIA ने कोर्ट के समक्ष सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीकी दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें समाज के लिए घातक माना. अब अदालत ने उन्हें ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश देकर न्याय सुनिश्चित किया है.

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