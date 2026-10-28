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​लखनऊ के बैकुंठ धाम में लकड़ी ठेकेदार के बेटे का सिर कूचकर हत्या, श्मशान घाट परिसर में मिला शव

लखनऊ में हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के बालू अड्डा स्थित बैकुंठ धाम श्मशान घाट परिसर में मंगलवार सुबह लकड़ी कारोबारी के पुत्र का रक्तरंजित शव परिसर में ही बरामद हुआ. युवक के सिर पर किसी वजनी वस्तु से वार कर हत्या की बात सामने आई है. युवक के चेहरे, आंख और सीने पर भी गहरे जख्म हैं. युवक सोमवार शाम से लापता बताया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि साथ बैठकर शराब पीने वाले परिचितों ने ही वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने पिता की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है



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बालू अड्डा निवासी शिव कुमार बैकुंठ धाम में लकड़ी की टाल चलाते हैं. शिवकुमार का परिवार भी परिसर में ही रहता है. मंगलवार तड़के जब घाट के कर्मी सफाई के लिए निकले, तो उन्होंने नए प्लेटफॉर्म की पार्किंग के पास बने काली मंदिर के बगल में उनके पुत्र उमेश (24) का क्षत-विक्षत शव पड़ा देखा. मौके पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था. सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए. सूचना पाकर पहुंची हजरतगंज कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.



शिव कुमार के मुताबिक उमेश घाट पर हाथ बंटाने के अलावा नगर निगम के आरआर विभाग से जुड़े एक कर्मी के साथ बिजली का काम भी करता था. सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वह खाना खाने आया था और शाम 6:30 बजे आखिरी बार घर पर फूल देने पहुंचा था. देर रात तक जब उमेश नहीं लौटा तो परिजनों ने लगातार फोन मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. रात 9 बजे के बाद उसका मोबाइल संपर्क से बाहर हो गया. मंगलवार सुबह वारदात की सूचना मिली.