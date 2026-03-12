लखनऊ में शराब के पैसे न देने पर पिता को किया लहूलुहान, हाथरस में पिता ने बेटे को डंडा मारा, मौत
लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस शराबी बेटे की तलाश में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 9:33 AM IST
लखनऊ/हाथरस: यूपी के अलग-अलग जिलों से पिता और पुत्र के रिश्ते के कलंकित होने की खबरें आ रही हैं. लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक नशेड़ी बेटे ने शराब के पैसे न देने पर अपने ही 60 वर्षीय पिता ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. वहीं, हाथरस के सिकन्दराराऊ कोतवली क्षेत्र में मंगलवार की शाम शराब के नशे में पिता पुत्र के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े में पिता ने डंडे से बेटे पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है.
शराब के पैसे न देने पर पिता को किया लहूलुहान: राजधानी के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर ग्राम बेहसा में एक नशेड़ी बेटे ने शराब के पैसे न देने पर अपने ही पिता संतलाल रावत (60) पर बांके से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा नीरज रावत (35) नशे का आदी है और घर में अक्सर रुपयों के लिए विवाद करता था. बुधवार को जब पिता ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया, तो आपा खोते हुए नीरज ने पिता पर जानलेवा हमला बोल दिया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को आनन-फानन में लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.
एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी के गिरफ्तार के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पिता ने डंडे से किया हमला, बेटे की मौत: हाथरस के सिकन्दराराऊ कोतवली क्षेत्र के गांव बाजिदपुर में मंगलवार की शाम नशे में पिता पुत्र के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े में पिता के डंडे प्रहार से बेटे की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पिता की तलाश में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार की रात गांव बाजिदपुर में कोमल सिंह का अपने बेटे सत्यवीर से किसी बात पर झगड़ा हो गया था. इसके बाद पिता बेटे सत्यवीर के कमरे में आकर गालियां दी, फिर डंडे से उस पर प्रहार कर दिया. डंडे के प्रहार से सत्यवीर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को लीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सीओ जे एन अस्थाना ने बताया कि पिता-पुत्र दोनों शराब के आदि थे. मृतक सत्यवीर की पत्नी कविता ने अपने ससुर कोमल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. आरोपी पिता की तलाश की जा रही है.