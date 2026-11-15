Soil Remediation; लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजा मिट्टी से जहरीले तत्वों को हटाने का रास्ता
पढ़ें दूषित मिट्टी के उपचार की संभावनाओं पर आधारित संवाददाता सतीश कुमार सिंह की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:53 AM IST
लखनऊ : तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, खनन, ई-कचरे और रासायनिक अपशिष्टों के कारण मिट्टी में जमा हो रहे जहरीले तत्व अब पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खेतों की मिट्टी में पहुंचने वाले सीसा, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व फसलों के माध्यम से खाद्य शृंखला में प्रवेश कर रहे हैं. जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा बना हुआ है.
विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की शोध टीम ने बायोचार और पादप-उपचार की संयुक्त तकनीक के माध्यम से दूषित मिट्टी के उपचार की संभावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया है. शोध में बताया गया है कि बायोचार और विशेष गुणों वाले पौधों का एक साथ इस्तेमाल करके मिट्टी में मौजूद हानिकारक अकार्बनिक प्रदूषकों की गतिशीलता और जैव-उपलब्धता को कम किया जा सकता है. इससे प्रदूषकों के भूजल और खाद्य श्रृंखला तक पहुंचने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.
कृषि अवशेषों से तैयार होगा मिट्टी सुधार का उपयोगी माध्यम
लखनऊ विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नेहा साहू का कहना है कि शोध का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए बायोचार तैयार करने में कृषि अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है. धान की भूसी, गेहूं का भूसा और दूसरे उपयुक्त जैविक पदार्थों को सीमित ऑक्सीजन की स्थिति में गर्म करके बायोचार बनाया जाता है. यह कार्बन से भरपूर पदार्थ होता है, जिसकी संरचना में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं.
इसकी विशेष सतही और रासायनिक खूबियां मिट्टी में मौजूद कुछ हानिकारक प्रदूषकों को अपने साथ बांधने में मदद करती हैं. वहीं, पादप-उपचार ऐसी प्राकृतिक तकनीक है, जिसमें विशेष प्रकार के पौधों का इस्तेमाल मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों को अवशोषित करने, उनके प्रसार को सीमित करने या उन्हें मिट्टी में स्थिर करने के लिए किया जाता है. जब इन दोनों तकनीकों का संयुक्त इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी में प्रदूषकों की उपलब्धता और उनके फैलने की क्षमता को नियंत्रित करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे जहरीले तत्वों पर नियंत्रण की उम्मीद
डॉ. नेहा साहू ने कहा कि औद्योगिक कचरे, खनन गतिविधियों और रासायनिक अपशिष्टों के कारण मिट्टी में भारी धातुओं और अन्य अकार्बनिक प्रदूषकों का जमाव हो सकता है. इनमें सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे तत्व विशेष रूप से चिंताजनक हैं. ये तत्व मिट्टी में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार पौधों की जड़ों के माध्यम से उनके विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सकते हैं.
बायोचार की छिद्रयुक्त संरचना और सतह पर मौजूद सक्रिय रासायनिक समूह इन प्रदूषकों को बांधने में मदद कर सकते हैं. इससे उनकी गतिशीलता और पौधों द्वारा अवशोषित किए जाने की संभावना कम हो सकती है. शोध में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि बायोचार के साथ उपयुक्त पौधों का इस्तेमाल दूषित मिट्टी के उपचार की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायक हो सकता है. हालांकि, इसका परिणाम हर प्रकार की मिट्टी और प्रदूषक में एक जैसा नहीं होता. बायोचार की गुणवत्ता, मिट्टी का पीएच, प्रदूषण की मात्रा और पर्यावरणीय परिस्थितियां इसकी सफलता को प्रभावित करती हैं.
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मिलेगी मदद : शोध का सीधा संबंध किसानों, आम लोगों और जनस्वास्थ्य से भी है. मिट्टी में मौजूद आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक तत्व कुछ परिस्थितियों में खाद्य फसलों में पहुंच सकते हैं. यदि इन तत्वों की मात्रा खाद्यान्न में बढ़ती है तो लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं. बायोचार आधारित उपचार तकनीक मिट्टी में इन तत्वों की जैव-उपलब्धता कम करने में मदद कर सकती है. इससे पौधों द्वारा हानिकारक तत्वों के अवशोषण और खाद्य शृंखला में उनके प्रवेश का जोखिम घटाने की संभावना है. इस लिहाज से यह तकनीक भविष्य में सुरक्षित खाद्य उत्पादन और कृषि भूमि के संरक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
औद्योगिक और खनन क्षेत्रों की खराब जमीन के पुनर्वास में उपयोगी
डॉ. नेहा साहू ने बताया कि खनन, कारखानों और औद्योगिक गतिविधियों के आसपास की जमीन अक्सर प्रदूषण के कारण अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता खोने लगती है. ऐसी मिट्टी में पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ सकता है. कई बार मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता और उसकी संरचना भी खराब हो जाती है. शोध के अनुसार उपयुक्त बायोचार का इस्तेमाल मिट्टी की जल धारण क्षमता, पीएच और कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकता है. इससे पौधों की जड़ों के विकास और उनके स्थापित होने में मदद मिल सकती है. पादप-उपचार के साथ इसका इस्तेमाल करके प्रदूषित और क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्वास की दिशा में काम किया जा सकता है. इससे उन क्षेत्रों में भी हरित आवरण विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जहां प्रदूषण के कारण सामान्य पौधों का विकास मुश्किल हो जाता है.
भूजल को जहरीले तत्वों से बचाने में भी मददगार : मिट्टी में मौजूद प्रदूषक बारिश या सिंचाई के पानी के साथ नीचे की ओर रिसकर भूजल तक पहुंच सकते हैं. इससे पेयजल और सिंचाई के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है. विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और प्रदूषित जमीन के आसपास यह समस्या गंभीर हो सकती है. बायोचार कुछ अकार्बनिक प्रदूषकों को मिट्टी में बांधकर उनके पानी के साथ नीचे जाने की प्रक्रिया यानी निक्षालन को कम करने में मदद कर सकता है. इससे भूजल तक हानिकारक तत्वों के पहुंचने की आशंका घट सकती है. इस तकनीक का उपयोग स्थानीय मिट्टी और प्रदूषकों की प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण के बाद किया जा सकता है.
कृषि अवशेषों से आय और पर्यावरण संरक्षण का अवसर : शोध का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी है. खेतों में फसल कटाई के बाद बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष निकलते हैं. कई जगह इनके उचित निस्तारण की समस्या बनी रहती है. धान की भूसी, गेहूं के भूसे और अन्य उपयुक्त जैविक अवशेषों से बायोचार तैयार करके उनका उपयोग मिट्टी सुधार में किया जा सकता है. इससे कृषि अवशेषों का मूल्य संवर्धन होगा और अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलने का अवसर मिलेगा. बायोचार मिट्टी में अपेक्षाकृत स्थिर कार्बन के रूप में भी योगदान दे सकता है. इस तरह यह तकनीक कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ खेती और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ती है.
पारंपरिक तकनीकों के मुकाबले कम व्यवधान वाला विकल्प : दूषित मिट्टी के उपचार के लिए वर्तमान में मिट्टी की खुदाई, रासायनिक धुलाई और विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है. इन प्रक्रियाओं में कई बार अधिक लागत, मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकता होती है. इसके अलावा मिट्टी की खुदाई और स्थानांतरण से आसपास के पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में बायोचार-सहायक पादप-उपचार अपेक्षाकृत कम व्यवधान वाली प्रकृति आधारित तकनीक के रूप में सामने आती है. इसमें मिट्टी के गुणों में सुधार के साथ प्रदूषकों के प्रबंधन पर भी काम किया जा सकता है.
लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रदूषण पर भी शोध : डॉ. नेहा साहू का कहना है कि शोध अध्याय का दायरा केवल सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसी पारंपरिक भारी धातुओं तक सीमित नहीं है. इसमें लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्वों और दूसरे उभरते अकार्बनिक प्रदूषकों के प्रबंधन में भी बायोचार तथा पादप-उपचार की संभावनाओं पर चर्चा की गई है. आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैटरी उद्योग और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ इन तत्वों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में इनके पर्यावरणीय प्रभावों को समझना और मिट्टी तथा जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी तकनीक विकसित करना जरूरी हो गया है. यह शोध भविष्य में इन उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों पर नए वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बन सकता है.
इस्तेमाल से पहले दीर्घकालिक परीक्षण जरूरी : शोधकर्ताओं ने इस तकनीक की संभावनाओं के साथ इसकी सीमाओं को समझने पर भी जोर दिया है. बायोचार का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस जैविक पदार्थ से और किस तापमान पर तैयार किया गया है. इसी तरह अलग-अलग प्रदूषकों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है.
उदाहरण के तौर पर किसी जमीन को दोबारा खेती के लिए सुरक्षित घोषित करने से पहले मिट्टी और उसमें उगाई गई फसलों की जांच जरूरी होगी. साथ ही यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि समय के साथ बायोचार में बंधे प्रदूषक दोबारा मिट्टी में तो मुक्त नहीं हो रहे हैं. बड़े स्तर पर इस्तेमाल से पहले इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता और पर्यावरणीय सुरक्षा का मूल्यांकन आवश्यक है. शोध अध्ययन में शामिल डॉ. नेहा साहू, तृप्ति माथुर, अनुराग सिंह और नेहा यादव ने यह रेखांकित किया है कि कृषि अवशेषों से तैयार बायोचार और उपयुक्त पौधों का संयुक्त उपयोग दूषित मिट्टी के प्रबंधन में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है.
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