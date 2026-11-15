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Soil Remediation; लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजा मिट्टी से जहरीले तत्वों को हटाने का रास्ता

लखनऊ : तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, खनन, ई-कचरे और रासायनिक अपशिष्टों के कारण मिट्टी में जमा हो रहे जहरीले तत्व अब पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खेतों की मिट्टी में पहुंचने वाले सीसा, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व फसलों के माध्यम से खाद्य शृंखला में प्रवेश कर रहे हैं. जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा बना हुआ है.

विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की शोध टीम ने बायोचार और पादप-उपचार की संयुक्त तकनीक के माध्यम से दूषित मिट्टी के उपचार की संभावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया है. शोध में बताया गया है कि बायोचार और विशेष गुणों वाले पौधों का एक साथ इस्तेमाल करके मिट्टी में मौजूद हानिकारक अकार्बनिक प्रदूषकों की गतिशीलता और जैव-उपलब्धता को कम किया जा सकता है. इससे प्रदूषकों के भूजल और खाद्य श्रृंखला तक पहुंचने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.

लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजी मिट्टी से जहरीले तत्वों को हटाने की तकनीकि. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



कृषि अवशेषों से तैयार होगा मिट्टी सुधार का उपयोगी माध्यम



लखनऊ विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नेहा साहू का कहना है कि शोध का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए बायोचार तैयार करने में कृषि अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है. धान की भूसी, गेहूं का भूसा और दूसरे उपयुक्त जैविक पदार्थों को सीमित ऑक्सीजन की स्थिति में गर्म करके बायोचार बनाया जाता है. यह कार्बन से भरपूर पदार्थ होता है, जिसकी संरचना में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं.

इसकी विशेष सतही और रासायनिक खूबियां मिट्टी में मौजूद कुछ हानिकारक प्रदूषकों को अपने साथ बांधने में मदद करती हैं. वहीं, पादप-उपचार ऐसी प्राकृतिक तकनीक है, जिसमें विशेष प्रकार के पौधों का इस्तेमाल मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों को अवशोषित करने, उनके प्रसार को सीमित करने या उन्हें मिट्टी में स्थिर करने के लिए किया जाता है. जब इन दोनों तकनीकों का संयुक्त इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी में प्रदूषकों की उपलब्धता और उनके फैलने की क्षमता को नियंत्रित करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.



सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे जहरीले तत्वों पर नियंत्रण की उम्मीद



डॉ. नेहा साहू ने कहा कि औद्योगिक कचरे, खनन गतिविधियों और रासायनिक अपशिष्टों के कारण मिट्टी में भारी धातुओं और अन्य अकार्बनिक प्रदूषकों का जमाव हो सकता है. इनमें सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे तत्व विशेष रूप से चिंताजनक हैं. ये तत्व मिट्टी में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार पौधों की जड़ों के माध्यम से उनके विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सकते हैं.

बायोचार की छिद्रयुक्त संरचना और सतह पर मौजूद सक्रिय रासायनिक समूह इन प्रदूषकों को बांधने में मदद कर सकते हैं. इससे उनकी गतिशीलता और पौधों द्वारा अवशोषित किए जाने की संभावना कम हो सकती है. शोध में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि बायोचार के साथ उपयुक्त पौधों का इस्तेमाल दूषित मिट्टी के उपचार की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायक हो सकता है. हालांकि, इसका परिणाम हर प्रकार की मिट्टी और प्रदूषक में एक जैसा नहीं होता. बायोचार की गुणवत्ता, मिट्टी का पीएच, प्रदूषण की मात्रा और पर्यावरणीय परिस्थितियां इसकी सफलता को प्रभावित करती हैं.



खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मिलेगी मदद : शोध का सीधा संबंध किसानों, आम लोगों और जनस्वास्थ्य से भी है. मिट्टी में मौजूद आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक तत्व कुछ परिस्थितियों में खाद्य फसलों में पहुंच सकते हैं. यदि इन तत्वों की मात्रा खाद्यान्न में बढ़ती है तो लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं. बायोचार आधारित उपचार तकनीक मिट्टी में इन तत्वों की जैव-उपलब्धता कम करने में मदद कर सकती है. इससे पौधों द्वारा हानिकारक तत्वों के अवशोषण और खाद्य शृंखला में उनके प्रवेश का जोखिम घटाने की संभावना है. इस लिहाज से यह तकनीक भविष्य में सुरक्षित खाद्य उत्पादन और कृषि भूमि के संरक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.



औद्योगिक और खनन क्षेत्रों की खराब जमीन के पुनर्वास में उपयोगी



डॉ. नेहा साहू ने बताया कि खनन, कारखानों और औद्योगिक गतिविधियों के आसपास की जमीन अक्सर प्रदूषण के कारण अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता खोने लगती है. ऐसी मिट्टी में पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ सकता है. कई बार मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता और उसकी संरचना भी खराब हो जाती है. शोध के अनुसार उपयुक्त बायोचार का इस्तेमाल मिट्टी की जल धारण क्षमता, पीएच और कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकता है. इससे पौधों की जड़ों के विकास और उनके स्थापित होने में मदद मिल सकती है. पादप-उपचार के साथ इसका इस्तेमाल करके प्रदूषित और क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्वास की दिशा में काम किया जा सकता है. इससे उन क्षेत्रों में भी हरित आवरण विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जहां प्रदूषण के कारण सामान्य पौधों का विकास मुश्किल हो जाता है.



भूजल को जहरीले तत्वों से बचाने में भी मददगार : मिट्टी में मौजूद प्रदूषक बारिश या सिंचाई के पानी के साथ नीचे की ओर रिसकर भूजल तक पहुंच सकते हैं. इससे पेयजल और सिंचाई के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है. विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और प्रदूषित जमीन के आसपास यह समस्या गंभीर हो सकती है. बायोचार कुछ अकार्बनिक प्रदूषकों को मिट्टी में बांधकर उनके पानी के साथ नीचे जाने की प्रक्रिया यानी निक्षालन को कम करने में मदद कर सकता है. इससे भूजल तक हानिकारक तत्वों के पहुंचने की आशंका घट सकती है. इस तकनीक का उपयोग स्थानीय मिट्टी और प्रदूषकों की प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण के बाद किया जा सकता है.