वेब सीरीज में काम करने वाला निकला तस्कर, एएनटीएफ ने मुंबई से किया गिरफ्तार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग स्मगलिंग केस में वांछित चल रहे सहायक कलाकार मान सिंह को मुंबई से गिरफ्तार किया है.

मादक पदार्थों की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार.
मादक पदार्थों की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit : ANTF Unit Agra)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 8:23 AM IST

लखनऊ : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा से ड्रग स्मगलिंग केस में वांछित चल रहे मान सिंह को गुरुवार को मुंबई से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक मुंबई में रहकर कई वेब सीरीज में बतौर सहायक कलाकार काम कर चुका है. इसी दौरान वह मादक पदार्थों की तस्करी भी करता था. अभियुक्त मान सिंह को मरीना इनक्लेव बिल्डिंग मालवानी मुंबई से गिरफ्तार किया गया. मुंबई से लाकर थाना न्यू आगरा में दाखिल किया गया है.






अभियुक्त मान सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह मूल रूप से राजौरी गार्डन दिल्ली का रहने वाला है. मान सिंह वर्ष 2008 में मुंबई चला गया था और फिल्मी दुनियां में एंट्री करने की कोशिश करने लगा. इस दौरान उसने कई फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे-छोटे रोल किए. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और उसके कहने से वह मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त होकर कार्य करने लगा. उसके द्वारा अपने साथी के साथ कार्य करते हुए कई बार मादक पदार्थ को आगरा के एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया है.

एएनटीएफ की आगरा यूनिट सीओ उमेश पंवार ने बताया कि तस्कर मान सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी म.न. एफ-351 जेजे काॅलोनी इन्द्रपुरी, थाना इन्द्रपुरी दिल्ली को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी कई मशहूर वेब सीरीज, फिल्मों में सहायक सलाहकार के रूप में काम कर चुका है. फिल्मी कॅरियर के दौरान वह मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था. आरोपी आगरा में दर्ज केस के मामले में बीते एक साल फरार चल रहा था. आरोपी मानसिंह के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

