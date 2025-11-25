ETV Bharat / state

'मुस्कुराइए की आप लखनऊ में हैं’ थीम पर गोमती नदी पर बनाया जाएगा स्माइलिंग ब्रिज

एडीसीपी ऑफिस के पास बनने वाला पुल रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा. 180 मीटर लंबे ब्रिज निर्माण में 54 करोड़ की लागत आएगी.

गोमती नदी पर बनेगा स्माइलिंग ब्रिज
गोमती नदी पर बनेगा स्माइलिंग ब्रिज (Photo Credit : LDA MEDIA CELL)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : गोमती नदी पर 54 करोड़ रुपये की लागत से 180 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा. यह पुल गोमती रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा. इसकी आकर्षक संरचना व खूबसूरती लखनऊ को नई पहचान देगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस ब्रिज के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है. शासन से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा. पुल का निर्माण "मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं" की थीम पर किया जाएगा.




गोमती नदी पर प्रस्तावित पेडेस्ट्रियन ब्रिज.
गोमती नदी पर प्रस्तावित पेडेस्ट्रियन ब्रिज. (Photo Credit : ETV Bharat)




एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर गोमती नदी पर एडीसीपी ऑफिस के पास पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा. यह पुल गोमती रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा. ब्रिज की डिजाइन अनूठी व बेहद खास रखने के लिए आर्किटेक्ट डिजाइन कॉम्पटीशन आयोजित कराया गया था. इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 25 आर्किटेक्ट संस्थाओं ने हिस्सा लेते हुए ब्रिज की ड्राइंग-डिजाइन भेजे थे. ज्यूरी पैनल ने मुंबई की संस्था आरवैम्प स्टूडियो की डिजाइन का चयन किया है. जिसके आधार पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा. यहां ब्रिज बनने से गोमती नदी के दायें किनारे पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी. साथ ही वहां विकसित क्रिकेट स्टेडियम, विवाह स्थल, किड्स प्ले एरिया, एम्फीथिएटर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वॉटर स्पोर्ट्स आदि गतिविधियों की उपयोगिता सार्थक होगी.









12 मीटर चौड़ा होगा ब्रिज : एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती नदी पर बनने वाला ब्रिज 180 मीटर लंबा होगा. रैम्प और प्लेटफार्म को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 380 मीटर तक होगी. लोग आसानी से ब्रिज पर चहलकदमी कर सकें, इसके लिए इसकी चौड़ाई 12 मीटर रखी जाएगी. ब्रिज के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए 13 पीयर्स बनाए जाएंगे. पुल के तल पर 30 और 40 मीटर चौड़े स्पैन प्लेट गर्डर्स दिए जाएंगे. यहां लोग खड़े होकर गोमती नदी का नजारा देख सकेंगे. इसके अलावा स्टील ट्यूबलर सेक्शन से ब्रिज के किनारों की संरचना की जाएगी.









स्माइलिंग थीम पर होगा ब्रिज : पेडेस्ट्रियन ब्रिज ‘मुस्कुराइए की आप लखनऊ में हैं’ की स्माइलिंग थीम पर होगा. जिसकी झलक डिजाइन में भी दिखेगी. पुल की सतह पर स्टाम्प कंक्रीटिंग, जीआरसी पैनल, ग्रेनाइट, एसीपी पैनल का काम कराया जाएगा. इसके अलावा टेन्साइल स्ट्रक्चर से रूफिंग की जाएगी. पुल पर स्ट्रीट लाइट्स, बोलार्ड लाइट्स व फ्लोर लाइट्स लगवाई जाएंगी. जिससे रात के समय पर्याप्त रोशनी के साथ पुल की सुंदर आकृति दिखेगी. ब्रिज पर सजावटी पौधों व छोटे फूलदार वृक्षों के साथ लैंडस्केपिंग का कार्य किया जाएगा. पुल के निर्माण व अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों मेें लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में गोमती नदी पर बनेंगे 3 नए पुल; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

यह भी पढ़ें : लखनऊ की गोमती नदी के किनारे विकसित होगा 'नमो वन', क्या-क्या खूबियां होंगी?, जानिए

TAGGED:

PEDESTRIAN BRIDGE OVER GOMTI
PEDESTRIAN BRIDGE LUCKNOW
SMILING BRIDGE IN LUCKNOW
GOMTI RIVER FRONT
PEDESTRIAN BRIDGE OVER GOMTI RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.