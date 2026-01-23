Adopt Heritage Policy; स्मारक मित्र के भरोसे यूपी के धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहर
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने स्मारक मित्रों के चयन से स्मारकों की देखभाल बेहतर हो सकेगी.
Published : January 23, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 11:57 AM IST
लखनऊ : संस्कृति विभाग ने एडाप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत पहले चरण में विभिन्न मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए स्मारक मित्रों का चयन किया है. दूसरे चरण में भी 10 अन्य स्मारकों के लिए स्मारक मित्र चयनित किए गए हैं. स्मारक मित्र स्मारकों की देखभाल के साथ रखरखाव का भी ध्यान रखेंगे. जिन स्मारक मित्र को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके चयन से स्मारकों की देखभाल बेहतर हो सकेगी.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि एडाप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत राज्य संरक्षित गोपीनाथ मंदिर वृंदावन, पोत्राकुण्ड मथुरा, विगारा की गढ़ी झांसी और लक्ष्मी मंदिर झांसी, कुसुमवन सरोवर मथुरा, रसखान के समाधि मथुरा, बाल्मीकि आश्रम बिठूर, शिव मंदिर का तालाब मूरतगंज कौशाम्बी, टिकैतराय शिव मंदिर बिठूर, सारनाथ मंदिर, दरबाग मिर्जापुर, गोवर्धन मंदिर, लरवाक मिर्जापुर, गुरुधाम मंदिर वाराणसी के लिए स्मारक मित्रों का चयन किया गया है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कर्दमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शुक्ला को स्मारक मित्र बनाया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुलभ करा रही है. जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु ऐसे स्थलों का भ्रमण कर सकें. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन सेक्टर को मजबूती मिलेगी.
