ETV Bharat / state

लखनऊ बादशाहनगर में मेट्रो और रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा स्काईवॉक, एक साल में हो जाएगा तैयार

बादशाहनगर मेट्रो व रेलवे स्टेशन के बीच स्काईवॉक बनाने की संस्तुति मुख्यालय से मिल गई है. करीब 6.3 करोड़ रुपये होंगे खर्च.

बादशाहनगर मेट्रो व रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा स्काईवाॅक.
बादशाहनगर मेट्रो व रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा स्काईवाॅक. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : बादशाहनगर मेट्रो व रेलवे स्टेशन के बीच स्काईवॉक बनाने की संस्तुति मुख्यालय से मिल गई है. पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने स्काईवॉक की ड्रॉइंग उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भेजी है. 6.3 करोड़ रुपये की लागत से स्काईवॉक करीब एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा.





पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर बादशाहनगर मेट्रो स्टेशन है. अभी यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच सड़क मार्ग से आवागमन करना पड़ता है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो व रेलवे स्टेशन को स्काईवॉक से जोड़ने की योजना पिछले साल तैयार की गई थी. स्काईवॉक के बाबत प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर संस्तुति मिल गई है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया गया कि अब मेट्रो से आने वाले यात्री सीधे स्काईवॉक से बादशाहनगर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे. इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. स्काईवॉक 100 मीटर लंबा और पांच मीटर चौड़ा होगा. इसके निर्माण में करीब 6.3 करोड़ रुपये का खर्च होंगे. इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य कराए जाएंगे. नवंबर 2026 तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. रेलवे प्रशासन ने स्काईवॉक की ड्रॉइंग मेट्रो प्रशासन को भेज दी है.



सेवानिवृत्त 16 रेलकर्मियों को विदाई दी : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम कार्यालय के सभागार में समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त 16 रेल कर्मचारियों को विदाई दी गई. सहायक वित्त प्रबंधक दीपक कुमार सिंह की उपस्थिति में सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी प्रमोद कुमार भारती ने सेवानिवृत्त कर्मियों समापक भुगतान के रूप में समापक राशि का प्रपत्र एवं सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र सौंपा.






रेलकर्मियों को प्रोत्साहित किया : सतर्कता जागरुकता सप्ताह में शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम कार्यालय के सभागार में कर्मचारियों को बीच प्रेरक व्याख्यान आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया. डीआरएम गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि मोटिवेशनल स्पीकर कर्नल भविष्य लखेड़ा ने ’’जीवन में सफलता और सकारात्मकता को साकार करना’’ विषय पर व्याख्यान दिया. उन्होंने जीवन की चुनौतियों से रेलकर्मियों को अवगत कराते हुए लक्ष्य प्राप्ति से आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही. संचालन वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राहुल यादव ने किया. इस मौके पर एडीआरएम (इंफ्रा) भुवनेश सिंह मौजूद रहे.

TAGGED:

RAILWAY NEWS
METRO SKYWALK
LUCKNOW METRO
BADSHAHNAGAR METRO STATION
LUCKNOW METRO SKYWALK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.