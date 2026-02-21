ETV Bharat / state

कौशल विकास मंत्री ने किया राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, 579 प्रतिभागी दिखाएंगे दमखम

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की ओर से पहली बार आयोजन कराया जा रहा है.

प्रतियोगिता का शुभारंभ कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल.
प्रतियोगिता का शुभारंभ कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अधीन प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशन में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ शनिवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने किया. प्रतियोगिताएं 20 से 22 फरवरी के बीच होंगी. इसमें प्रदेशभर से 579 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं.

cराज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने पहुंचे प्रतिभागी. (Photo Credit : ETV Bharat)

केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शुक्रवार को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन, ध्वजारोहण, मार्च पास्ट की सलामी और प्रतिभागियों के शपथ ग्रहण के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया. इस मौके पर मंत्री कपिल अग्रवाल ने कहा कि विभाग का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के साथ युवाओं को खेलों से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है. साथ ही आईटीआई संस्थानों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. खेल न केवल फिटनेस का माध्यम हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और आत्मबल का विकास भी करते हैं.

राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने पहुंचे प्रतिभागी. (Photo Credit : ETV Bharat)



मंत्री कपिल अग्रवाल ने कहा कि जीत और हार दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं. निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है. बालिकाओं के लिए कहा कि योग्यता और आत्मविश्वास के साथ कोई भी बाधा उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. खेलों के माध्यम से युवाओं के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है जो समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने पहुंचे प्रतिभागी. (Photo Credit : ETV Bharat)


प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार इस प्रकार की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. जिसका उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है. यह प्रतियोगिता जनपद एवं मंडल स्तर की चयन प्रक्रिया के बाद राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है. जिसमें प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कुल 579 प्रतिभागियों (271 महिला एवं 308 पुरुष) ने स्थान बनाया है.



प्रशिक्षण निदेशक अभिषेक सिंह के अनुसार महिलाओं की प्रतियोगिताएं 20 फरवरी तथा पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं 21 फरवरी को होंगी. शेष प्रतियोगिताएं 22 फरवरी को सम्पन्न कराई जाएंगी. प्रतिभागियों के ठहरने, भोजन और आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रतियोगिता में 100, 200 एवं 400 मीटर दौड़, रिले, लंबी व ऊंची कूद, शॉटपुट, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबाल, रस्साकशी तथा खो-खो सहित कुल 13 खेल शामिल हैं.


