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लखनऊ-सीतापुर फोरलेन हाईवे होगा सिक्स लेन; 1000 करोड़ की लागत, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

1000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 6-लेन हाईवे से दोनों शहरों के बीच का सफर 2 घंटे से घटकर 1 घंटा रह जाएगा.

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सिक्स लेन होने के बाद भी लखनऊ-सीतापुर रोड पर नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:34 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ से सीतापुर तक की फोरलेन सड़क अब सिक्स लेन चौड़ी होगी. यह बख्शी का तालाब में आउटर रिंग रोड मोड़ से सिक्स लेन चौड़ाई शुरू हो जाएगी जो सीतापुर रोड पर टोल रोड समाप्त होने तक सिक्स लेन रहेगी.

फिलहाल लखनऊ से सीतापुर तक का सफर 2 घंटे का है, जो कि सिक्स लेन रोड होने के बाद 1 घंटे का रह जाएगा. अगले 3 महीने में सीतापुर रोड को सिक्स लेन करने का काम शुरू हो जाएगा और लगभग 1000 करोड़ रुपये का खर्च इस पर होने की संभावना है.

3 महीने में शुरू होगा निर्माण: महज डेढ़ साल में इस सिक्स लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी. जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि जहां आउटर रिंग रोड सीतापुर रोड पर उतर रही है, यानी बक्शी का तालाब में एसआरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के मोड़ पर, वहां से फोरलेन सड़क सिक्स लेन की जाएगी. यह चौड़ीकरण सीतापुर में टोल रोड की समाप्ति तक जारी रहेगा.

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इटौंजा, सिधौली और खैराबाद के लाखों लोगों को तोहफा; नैमिषारण्य धाम की राह भी होगी आसान (Photo Credit: ETV Bharat)

NHAI करेगा निर्माण, नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स: दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से सीतापुर रोड के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, जिसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा. सड़क के दोनों ओर एक-एक लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय यातायात के लिए बेहतर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी.

नैमिषारण्य धाम जाना होगा आसान: उन्होंने बताया कि सीतापुर तक का सफर आसान होगा और मात्र 1 घंटे में पूरा किया जाएगा. इस अतिरिक्त लेन की बढ़ोतरी के बावजूद आम जनता पर बोझ नहीं डाला जाएगा और टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि लखनऊ-सीतापुर के बीच में इटौंजा, सिधौली, लहरपुर और खैराबाद आदि इलाकों को इससे बहुत लाभ होगा. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य धाम जाना भी बेहद आसान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अगले डेढ़ साल में इसका निर्माण पूरा हो जाने की पूरी संभावना है.

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