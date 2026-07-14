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लखनऊ-सीतापुर फोरलेन हाईवे होगा सिक्स लेन; 1000 करोड़ की लागत, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

सिक्स लेन होने के बाद भी लखनऊ-सीतापुर रोड पर नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )