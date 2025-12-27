ETV Bharat / state

इंसान-कुत्ते की अजब 'प्रेम' कहानी; जिस Dog के लिए 2 बहनों ने दे थी जान, उसने भी तोड़ा दम

कुत्ते की बीमारी ठीक नहीं होने से परेशान होकर दोनों बहनों ने 24 दिसंबर को कर ली थी आत्महत्या.

लखनऊ में इंसान और कुत्ते के प्रेम की भावुक कहानी. (Photo Credit; Family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में इंसान और कुत्ते के बीच भावुक रिश्ते की अजब कहानी सामने आई है. लखनऊ के पारा क्षेत्र की रहने वाली 2 बहनों ने 24 दिसंबर को सिर्फ इसलिए जान दे दी थी क्योंकि, उनका प्यारा पालकू कुत्ते टोनी (जर्मन शेफर्ड) की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी.

कुत्ते का दर्द दोनों बहने देख नहीं पा रहीं थी, इसलिए अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी. इसको बेजुबान टोनी भी सहन नहीं कर पाया और घटना के 3 दिन बाद यानी शनिवार को उसने भी दम तोड़ दिया. 9 साल का साथ शनिवार को हमेशा के लिए खत्म हो गया.

इंसान और बेजुबान जानवर के बीच भावुक रिश्ते की ये कहानी लखनऊ के पारा क्षेत्र के जलालपुर गांव की है. यहां की रहने वाली राधा (27) और जिया (24) ने 24 दिसंबर को सिर्फ इसलिए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी क्योंकि उनका पालतू कुत्ता टोनी गंभीर रूप से बीमार था.

आत्महत्या से पहले दोनों बहनों ने मां गुलाब देवी से आखिरी शब्द यही कहे थे, हमारे मरने के बाद टोनी को घर से भगाना मत, उसका इलाज करवाना. परिवार वाले अपनी बेटियों की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टोनी का इलाज करवा रहे थे, लेकिन पेट की गंभीर बीमारी और अपनी मालकिनों के बिछड़ने के गम में टोनी ने भी अपनी सांसें छोड़ दीं.

​पारा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में इस घटना के बाद से हर कोई स्तब्ध है. जिस तरह परिजनों ने राधा और जिया का अंतिम संस्कार किया, उसी तरह अब टोनी का भी विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मां गुलाब देवी के मुताबिक, राधा और जिया 9 साल पहले टोनी को तब घर लाई थीं जब वह महज एक महीने का था. ​दोनों बहनें टोनी को अपने बच्चों की तरह मानती थीं. वह उनके साथ सोता था और हर जगह उनके साथ जाता था. एक महीने से टोनी की तबीयत बिगड़ने लगी. तमाम इलाज के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो दोनों बहनें गहरे अवसाद में चली गईं और आत्मघाती कदम उठा लिया.

इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों बहनों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर पहले ही परिजनों को सौंपा जा चुका है. घटना की मुख्य वजह पालतू जानवर से अत्यधिक लगाव और उसकी बीमारी का दुख ही सामने आया है.

संपादक की पसंद

