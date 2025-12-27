ETV Bharat / state

इंसान-कुत्ते की अजब 'प्रेम' कहानी; जिस Dog के लिए 2 बहनों ने दे थी जान, उसने भी तोड़ा दम

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में इंसान और कुत्ते के बीच भावुक रिश्ते की अजब कहानी सामने आई है. लखनऊ के पारा क्षेत्र की रहने वाली 2 बहनों ने 24 दिसंबर को सिर्फ इसलिए जान दे दी थी क्योंकि, उनका प्यारा पालकू कुत्ते टोनी (जर्मन शेफर्ड) की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी.

कुत्ते का दर्द दोनों बहने देख नहीं पा रहीं थी, इसलिए अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी. इसको बेजुबान टोनी भी सहन नहीं कर पाया और घटना के 3 दिन बाद यानी शनिवार को उसने भी दम तोड़ दिया. 9 साल का साथ शनिवार को हमेशा के लिए खत्म हो गया.

इंसान और बेजुबान जानवर के बीच भावुक रिश्ते की ये कहानी लखनऊ के पारा क्षेत्र के जलालपुर गांव की है. यहां की रहने वाली राधा (27) और जिया (24) ने 24 दिसंबर को सिर्फ इसलिए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी क्योंकि उनका पालतू कुत्ता टोनी गंभीर रूप से बीमार था.

आत्महत्या से पहले दोनों बहनों ने मां गुलाब देवी से आखिरी शब्द यही कहे थे, हमारे मरने के बाद टोनी को घर से भगाना मत, उसका इलाज करवाना. परिवार वाले अपनी बेटियों की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टोनी का इलाज करवा रहे थे, लेकिन पेट की गंभीर बीमारी और अपनी मालकिनों के बिछड़ने के गम में टोनी ने भी अपनी सांसें छोड़ दीं.