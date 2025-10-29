यूपी में SIR की तैयारी; पढ़िए-मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी

यूपी में SIR की तैयारी; पढ़िए-मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में हो रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाएं. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए. सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकें. इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए. सभी डीईओ कल तक राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दें. साथ ही सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध करें, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो. डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें. इसी प्रकार किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता न हों. इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें. सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें. ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले सभी मतदाताओं के दस्तावेज सुरक्षित रखने और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएं. उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती करने को भी कहा. 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हों.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 3 नवंबर 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जाएगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जाएगा. 9 दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक होगी. नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक होगी. 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
