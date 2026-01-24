ETV Bharat / state

1857 का स्वतंत्रता संग्राम; अवध की गलियों में अब भी मौजूद हैं संघर्ष के निशां और इंकलाबी चेहरे

इतिहासकार नवाब मसूद अब्दुल्ला के अनुसार आजादी की लड़ाई में अवध का योगदान महज इतिहास नहीं, बल्कि जनसंघर्ष, बलिदान और चेतना की साझा विरासत है.

आजादी को संघर्ष में अवध का योगदान.
आजादी को संघर्ष में अवध का योगदान. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 12:23 PM IST

लखनऊ : आजादी की लड़ाई का जिक्र होते ही अक्सर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों और कुछ स्थापित चेहरों तक इतिहास सिमट जाता है. सच्चाई यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम की असली तपिश अवध ने झेली. जहां न बड़े प्रेस थे और न सत्ता के चमकदार मंच. अवध ही ऐसा क्षेत्र रहा, जहां तमाम कमी बेशी के बावजूद गली-कूचों, किलों, इमामबाड़ों, खेत-खलिहानों और दरबारों तक आजादी के लिए इंकलाब बुलंद हुआ. 1857 की पहली क्रांति से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक अवध की धरती ने अनगिनत बलिदान, विद्रोह और आंदोलनों को जन्म दिया. हालांकि इतिहास में अवध के संघर्ष को मुनासिब मुकाम हासिल नहीं हुआ. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

इतिहासकार नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ रेजीडेंसी महज अंग्रेजों का सैन्य ठिकाना नहीं थी, बल्कि यह अंग्रेजी हुकूमत और अवध के विद्रोहियों के बीच निर्णायक टकराव का केंद्र बन गई थी. बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और महीनों तक रेजीडेंसी को घेर कर रखा. रेजीडेंसी की टूटी दीवारें, गोलियों के निशान और खंडहर अंग्रेज सेना की कब्रें उस ऐतिहासिक संघर्ष की गवाही आज भी दे रही हैं.

1857 का स्वतंत्रता संग्राम के आईने में अवध का इतिहास. (Photo Credit : ETV Bharat)
1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास. (Photo Credit : ETV Bharat)

नवाब वाजिद अली शाह ने किया करार से इनकार : इतिहासकार नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों की उस करार पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. जिसके तहत अंग्रेजी आदेशों को जनता पर लागू करना और कर वसूली की जिम्मेदारी नवाब पर डाली जा रही थी. इस इनकार के बाद नवाब को सत्ता से बेदखल कर गंगा मार्ग से कोलकाता भेज दिया गया.

1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास. (Photo Credit : ETV Bharat)

बेगम हज़रत महल ने संभाला मोर्चा : इसी बीच बेगम हज़रत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कमान संभाली. चिनहट, कठोता झील और मूसा बाग की लड़ाइयों में विद्रोहियों को उल्लेखनीय सफलता मिली. मूसा बाग की जंग का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी ने किया था. रेजीडेंसी के आसपास बारूद बिछाकर बड़ा हमला करने की योजना बनी, लेकिन लगातार बारिश के कारण बारूद नहीं फट सका और अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया. बाद में बेगम हज़रत महल नेपाल चली गईं, जहां उनका निधन हुआ.

1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास. (Photo Credit : ETV Bharat)



ऊदा देवी बनीं साहस की मिसाल : लखनऊ के शाह नजफ रोड क्षेत्र में ऊदा देवी और अंग्रेजी फौज के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ. कहा जाता है कि ऊदा देवी के पति अंग्रेजी फौज में थे और मारे गए. इसके बाद ऊदा देवी ने खुद हथियार उठाया. एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों पर गोलियां बरसाईं और दर्जनों सैनिकों को ढेर कर दिया. बाद में अंग्रेजों की फायरिंग में ऊदा देवी वीरगति को प्राप्त हुईं. सिकंदर बाग चौराहे पर आज भी स्थापित ऊदा देवी की प्रतिमा उनके साहस और बलिदान की याद दिला रही है. बेगम हज़रत महल और ऊदा देवी जैसी महिलाओं ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई में महिलाएं पीछे नहीं थीं.

अवध के आईने में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. (Photo Credit : ETV Bharat)


गुमनाम इतिहास की गवाही दे रहा नील दरवाजा : लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क के पास स्थित नील दरवाजा आज भी मौजूद है. यहीं अंग्रेजी फौज के कर्नल नील को आजादी के मतवालों ने मार कर लटका दिया था. भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में मौजूद यह ऐतिहासिक दरवाजा आज भी मौजूद है, लेकिन खस्ताहाल है. हालांकि नील दरवाजा अवध के जनप्रतिरोध की अहम निशानी और कहानी है.

अवध के आईने में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. (Photo Credit : ETV Bharat)


जनाना पार्क और आम क्लब थे जन आंदोलन के केंद्र : अमीनाबाद स्थित जनाना पार्क में महात्मा गांधी ने लखनऊ की महिलाओं को संबोधित कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के लिए प्रेरित किया था. गांधी जी से प्रभावित होकर महिलाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई. आज भी यहां हर महीने कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता सेनानियों और महिलाओं के अधिकारों को याद करने की परंपरा है. इसके अलावा सिटी स्टेशन के पास स्थित रिफाहे आम क्लब मैदान भी आदाजी के संघर्ष का साक्षी है. यहां महात्मा गांधी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए विशाल रैली की थी. इसी रैली में फिरंगी महल के उलेमा भी शामिल हुए और गोवध न करने का फतवा देकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया था.

अवध के आईने में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. (Photo Credit : ETV Bharat)




कैसरबाग और अमीनाबाद में हुआ था जनता का खुला विद्रोह : कैसरबाग कभी नवाबी शान-शौकत का प्रतीक था. 1857 में विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया था. अमीनाबाद, चौक और आसपास के इलाकों में कारीगरों, दुकानदारों और आम नागरिकों ने अंग्रेजी फौज का खुला विरोध किया था. यह संघर्ष सिर्फ नवाब के सिपाहियों का नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन गया था.

अवध के आईने में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. (Photo Credit : ETV Bharat)


साधु-संतों और किसानों का योगदान : फैजाबाद और अयोध्या में साधु-संतों और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में आजादी की चेतना जगाई. धार्मिक केंद्र होने के बावजूद यहां सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की जबरदस्त अलख देखने को मिली. इसके चलते बाराबंकी, बहराइच और सुल्तानपुर के गांवों में जमींदारी अत्याचार और भारी करों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और संघर्ष में तब्दील हो गई. आंदोलन की दूसरी लहर 20वीं सदी में उन्नाव और रायबरेली असहयोग, खिलाफत और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने. यहां की सक्रिय भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी.

