LDA की लैंड पूलिंग नीति का साइड इफेक्ट; IT City और Wellness City में किसानों की जगह निवेशक हुए मालामाल
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के लैंड पूलिंग अभियान में किसानों और निवेशकों पर आधारित ईटीवी भारत की खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST
लखनऊ : आईटी सिटी और वैलनेस सिटी में जमीन की प्रक्रिया पर रोक लगाने में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1 साल की देरी कर दी. लैंड पूलिंग की घोषणा करीब डेढ़ साल पहले हुई और बिक्री अब रोकी गई. नतीजा यह हुआ कि किसानों की जगह निवेशकों को लैंड पूलिंग का फायदा हुआ. बड़े-बड़े बिल्डरों ने किसानों ने कम दाम पर जमीन खरीद कर लैंड पूलिंग में काफी फायदा अर्जित किया है. इसी से सबक लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नैमिष नगर में लैंड पूलिंग से दूरी बना ली है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का दावा है कि लैंड पूलिंग नीति के जरिए शहर में विकास को नई दिशा दी जा रही है. इस नीति में किसान अपनी जमीन एलडीए को देते हैं और बदले में विकसित प्लॉट पाते हैं. एलडीए के अनुसार किसानों को उनकी कुल जमीन का 25% विकसित आवासीय क्षेत्र या 50% अविकसित क्षेत्र मिलता है, जो सामान्य मुआवजे से 10 गुना तक ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आईटी सिटी और वेलनेस सिटी जैसी योजनाओं में इस नीति से सैकड़ों बीघा जमीन के अनुबंध हो चुके हैं.
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि आईटी सिटी (सुल्तानपुर रोड) और वेलनेस सिटी में लैंड पूलिंग की घोषणा करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. एलडीए ने बिक्री पर रोक लगाने में करीब एक साल की देरी की. नतीजा यह हुआ कि कई बड़े बिल्डरों और निवेशकों ने किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीद ली. बाद में लैंड पूलिंग में इन निवेशकों को बड़ा फायदा पहुंचा. जबकि मूल किसान पीछे रह गए. उन्होंने बताया कि इस इलाके में सैकड़ो की संख्या में निवेशक आ चुके हैं बड़ी संख्या में नई रजिस्ट्री हुई है और इन्हीं लोगों ने लैंड पूलिंग करवा ली है. यह बड़ी गड़बड़ है जिसमें निवेशकों को करोड़ों का फायदा हो रहा है. यह फायदा किसानों को होना चाहिए था.
नैमिष नगर में अधिग्रहण शुरू : जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने 4 जून को नोटिफिकेशन जारी कर सीतापुर रोड पर बनने वाली नैमिष नगर आवासीय योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत हो रहा है. इसमें ग्राम लखीमपुर के गाटा संख्या 45 की रकबा 2.5590 हेक्टेयर और पल्हरी ग्राम (तहसील बक्शी का तालाब) के गाटा संख्या 1 से 167 तक, कुल 35.9932 हेक्टेयर भूमि शामिल है. इसके तहत कुल लगभग 38.5522 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी.
नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड पर करीब 3681 एकड़ (1486 हेक्टेयर) क्षेत्र में 18 गांवों में विकसित होनी है. इसकी अनुमानित लागत ₹4785 करोड़ है. योजना से 2 लाख से ज्यादा लोगों को आवास मिलेगा और शहर के उत्तरी हिस्से का सुनियोजित विकास होगा.
एलडीए ने स्पष्ट किया है कि नैमिष नगर में सहमति आधारित अधिग्रहण (बैनामा) होगा, न कि लैंड पूलिंग से. किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का लाभ मिलेगा. आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 दिन का समय है. आपत्तियां अपर जिलाधिकारी, भूमि अर्जन कार्यालय में दी जा सकती हैं. सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा जिम्मेदार है.
आईटी सिटी और वेलनेस सिटी की प्रगति : सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी और वेलनेस सिटी लैंड पूलिंग से आगे बढ़ रही हैं. वेलनेस सिटी में स्वास्थ्य, योग और मेडिकल टूरिज्म पर फोकस है. एलडीए ने कई सौ बीघा जमीन पर अनुबंध किए हैं और प्लॉट लॉटरी भी शुरू हो चुकी है. सही समय पर जमीन देने वाले किसानों को विकसित प्लॉट मिलकर अच्छा लाभ होगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हमको नियम का पालन करना पड़ता है. जमीन पर बिक्री की रोक लगाने में जो समय लगता है उसमें नियम होते हैं. सब कुछ शासकीय नीति के हिसाब से हुआ है.
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