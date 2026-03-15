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SI Recruitment Exam; यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन पर भड़के सीएम योगी, कहा-अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं

यूपी एसआई भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर में विकल्प पंडित समेत तीन शब्द थे, लेकिन पंडित शब्द विवाद का कारण बन गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 2:08 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र संबंधी मामले पर सख्त रवैया अपनाया है. सीएम ने यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड समेत सभी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति/जाति/पंथ/सम्प्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न हो. ऐसी टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि ⁠इसका संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेंटर्स को भी निर्देशित करें और ⁠हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए. यह विषय पेपर सेंटर्स के एमओयू का भी हिस्सा बनाएं.




बता दें, यूपी एसआई भर्ती परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया था, जिसका एक विकल्प पंडित था. सीधे तौर पर इस सवाल के विकल्प के रूप में कहीं से भी यह सही नहीं लग रहा. ऐसे में लोगों की इस प्रश्नपत्र के सवाल को लेकर भावनाएं भड़क गईं. यूपी के तमाम ब्राह्मण विधायकों समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. मुख्यमंत्री के नाम कई विधायकों ने पत्र लिखकर इसके दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने अब सख्ती दिखाते हुए सभी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया है कि बोर्ड की तरफ से 14 मार्च को आयोजित की गई उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न पर सोशल मीडिया में चर्चा है.

बोर्ड यह अवगत कराना चाहता है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से अपने प्रश्न पत्र स्वयं स्थानीय स्तर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह कार्य अति गोपनीय संस्थाओं से इस प्रकार कराया जाता है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्रों की गोपनीयता अक्षुण्ण रहे. इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बोर्ड स्तर पर किसी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से गोपनीय सामग्री यानी प्रश्न पत्रों का अवलोकन नहीं किया जाता है. प्रश्न पत्रों के शील्ड पैकेटों को परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कक्ष में दो अभ्यर्थियों के समक्ष पहली बार खोला जाता है. इसके बाद वितरित किया जाता है. 14 मार्च की पहली पाली के संदर्भित प्रश्न के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के बाद दोष निर्धारण कर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.






सीएम ने दिए निर्देश: फसलों को हो रहे नुकसान का तत्काल आकलन सुनिश्चित करें डीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान संबंधी जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर किसानों से संवाद करने और उनकी फसलों के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राहत आयुक्त फील्ड के अधिकारियों से सीधा समन्वय रखें. साथ ही ⁠फसलों को होने वाली क्षति का आकलन प्राप्त कर ससमय मुआवजे के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

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