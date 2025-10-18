ETV Bharat / state

लखनऊ में शटरिंग ठेकेदार ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम लिखे, काम के बाद नहीं दे रहे थे पैसे

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में काम का भुगतान न होने और लगातार बढ़ते कर्ज से परेशान शटरिंग ठेकेदार राधे प्रजापति ने आत्महत्या कर ली. मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने 4 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं, जिन पर काम कराने के बाद पैसे न देने और उन्हें कर्ज में डुबोने का गंभीर आरोप है.

परिवार वालों का कहना है कि लगातार बढ़ता कर्ज उनके तनाव का मुख्य कारण बन गया. इसी तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.

घटना शुक्रवार शाम की है. राधे के बेटे अभिषेक ने पुलिस को बताया कि घर पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे. इसी दौरान उनके पिता राधे प्रजापति एक कमरे में चले गए. कुछ देर बाद जब उनकी बहन ने दरवाजा खटखटाया, तो वह नहीं खुला. खिड़की से झांकने पर राधे प्रजापति मृत दिखाई पड़े.

चीख-पुकार सुनकर घरवाले और पड़ोसी तुरंत इकट्ठा हुए और दरवाजा तोड़ दिया गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने कमरे की तलाशी के दौरान ठेकेदार द्वारा लिखा सुसाइड नोट भी बरामद किया है.