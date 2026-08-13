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लखनऊ: प्रॉपर्टी के लालच में कलयुगी बेटे ने पार की हदें, पिता के शव से सादे कागज पर लगवाया अंगूठा

रहीमाबाद में जमीन के लालच में बेटे ने चचेरे भाई के साथ मिलकर पिता के शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवाया.

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रहीमाबाद पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:53 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:20 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र स्थित खड़ौहा गांव से इंसानियत और खून के रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है. जमीन और संपत्ति के लालच में अंधे हुए एक इकलौते बेटे ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दीं. ट

आरोप है कि पिता की मौत के तुरंत बाद कलयुगी बेटे ने जमीन पर कब्जे की नीयत से अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पिता के बेजान शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया. श्मशान घर में मौजूद ग्रामीणों ने इस शर्मनाक करतूत का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने संपत्ति से किया था बेदखल: तीनों बेटियों को दी थी एक-एक बीघा जमीन (Video Credit: ETV Bharat)

माता-पिता की प्रताड़ना और घर से बेदखली: रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण त्रिगुणात्मक ने बताया कि खड़ौहा निवासी 75 वर्षीय छत्रपाल और उनकी पत्नी शिवदेवी का अपने इकलौते बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि बेटा और बहू बुजुर्ग माता-पिता के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करते थे. साल 2023 में बेटे ने हद पार करते हुए बुजुर्ग मां-बाप को पैतृक घर से बाहर निकाल दिया था. इसके बाद छत्रपाल अपनी बड़ी बेटी सुमन के लखनऊ स्थित घर रहने लगे और अपनी अन्य दो विवाहित बेटियों के पास भी आते-जाते रहे.

बेटियों को जमीन देने से नाराज था बेटा: बेटियों द्वारा निस्वार्थ सेवा किए जाने से खुश होकर छत्रपाल ने अपनी साढ़े छह बीघा जमीन में से तीनों बेटियों को एक-एक बीघा जमीन देने का फैसला किया था. वहीं, प्रताड़ित करने वाले बेटे महेंद्र और बहू से नाराज होकर बुजुर्ग पिता ने सार्वजनिक सूचना के जरिए उन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था. बड़ी बेटी सुमन ने बताया कि 7 जुलाई को जब पिता छत्रपाल की तबीयत बिगड़ी, तो उन्होंने भाई महेंद्र को सूचना दी. महेंद्र अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और अच्छे अस्पताल में इलाज कराने का झांसा देकर पिता को अपने साथ ले गया.

लखनऊ में कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत: लेकिन महज तीन दिन बाद, 9 जुलाई को छत्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान भी आरोपी बेटे ने अपनी बहनों के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की. पिता की मृत्यु के तुरंत बाद बेटे महेंद्र ने चचेरे भाई की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता की लाश के अंगूठे का निशान सादे कागज पर ले लिया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने चुपके से इस वाकये का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

वीडियो पर पुलिस की सख्त कार्रवाई: वीडियो के संबंध में रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण त्रिगुणात्मक ने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि, वायरल का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी गई है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. लखनऊ के रहीमाबाद में जमीन पर कब्जे के लिए बेटे महेंद्र ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया. ग्रामीणों द्वारा बनाया गया इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण त्रिगुणात्मक ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बीएचयू के छात्रों ने राष्ट्रीय हैंडलूम हैकाथॉन में हासिल किया नेशनल थर्ड रैंक, इस श्रेणी में मिला अवार्ड

Last Updated : August 13, 2026 at 9:20 PM IST

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