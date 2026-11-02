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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा, रश्मि और दानिश से मिले तीन वकील, करीब एक घंटे तक हुई बातचीत

तीनों को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया था. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश से मिलने सोमवार को तीन वकीलों की टीम लखनऊ जिला जेल पहुंची. टीम ने तीनों से मुलाकात की और मामले से जुड़ी जानकारी ली. माना जा रहा है कि आगे की कानूनी लड़ाई को लेकर आरोपियों से बातचीत की गई. हालांकि, मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

जेल अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि जेल मैनुअल के नियमों को ध्यान में रखते हुए वकीलों को मिलने की अनुमति दी गई थी. इस मामले में जिन वकीलों का वकालतनामा दाखिल है, सिर्फ उन्हीं को आरोपियों से मिलने दिया गया. तीनों आरोपियों से मुलाकात के बाद वकीलों की टीम जेल से बाहर निकल गई. तीनों आरोपी 22 अक्टूबर से लखनऊ जेल में बंद हैं. नागपुर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें लखनऊ लेकर आई थी. अदालत में पेश करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बाद में अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी.

चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी शिवा की मौत : शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. वह हजरतगंज इलाके के बालु अड्डा के पास ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था. घटना शाम करीब 6:19 बजे की थी. शिवा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी. शिवा की मां रंजना शर्मा ने इस मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पर हत्या का आरोप लगाया था. उनकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.