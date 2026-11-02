लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा, रश्मि और दानिश से मिले तीन वकील, करीब एक घंटे तक हुई बातचीत
मामले में जिन वकीलों का वकालतनामा दाखिल है, सिर्फ उन्हीं को आरोपियों से मिलने दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:56 PM IST
लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश से मिलने सोमवार को तीन वकीलों की टीम लखनऊ जिला जेल पहुंची. टीम ने तीनों से मुलाकात की और मामले से जुड़ी जानकारी ली. माना जा रहा है कि आगे की कानूनी लड़ाई को लेकर आरोपियों से बातचीत की गई. हालांकि, मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
जेल अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि जेल मैनुअल के नियमों को ध्यान में रखते हुए वकीलों को मिलने की अनुमति दी गई थी. इस मामले में जिन वकीलों का वकालतनामा दाखिल है, सिर्फ उन्हीं को आरोपियों से मिलने दिया गया. तीनों आरोपियों से मुलाकात के बाद वकीलों की टीम जेल से बाहर निकल गई. तीनों आरोपी 22 अक्टूबर से लखनऊ जेल में बंद हैं. नागपुर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें लखनऊ लेकर आई थी. अदालत में पेश करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बाद में अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी.
चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी शिवा की मौत : शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. वह हजरतगंज इलाके के बालु अड्डा के पास ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था. घटना शाम करीब 6:19 बजे की थी. शिवा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी. शिवा की मां रंजना शर्मा ने इस मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पर हत्या का आरोप लगाया था. उनकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
गिरफ्तारी से बचने के लिए छोड़ दिया था लखनऊ : मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी. इस बीच तीनों लखनऊ से बाहर चले गए. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी और तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. काफी तलाश के बाद यूपी एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और नागपुर पुलिस की मदद से 20 अक्टूबर को तीनों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस तीनों को लखनऊ लेकर आई और पूछताछ की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि शिवा की मौत से पहले क्या हुआ था और घटना के बाद तीनों ने लखनऊ छोड़ने का फैसला क्यों किया. पुलिस फरारी के दौरान उनकी मदद करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
मां ने उठाए थे जांच पर सवाल : शिवा की मां रंजना शर्मा ने शुरुआत से ही बेटे की मौत को हत्या बताया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग भी की थी. उनका आरोप था कि घटना के बाद कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले. इसी वजह से उन्होंने पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी.
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