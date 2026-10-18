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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपियों पर 50 हजार का इनाम, श्रद्धा दुबे बोली- भागी नहीं सदमे में थी; हजरतगंज SHO हटाए गए

आरोपी श्रद्धा दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाई गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी श्रद्धा दुबे पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले में हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है. थाना प्रभारी पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

वहीं आरोपी श्रद्धा दुबे का एक वीडियो भी सामने आया है. श्रद्धा ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गलत तरीके से फंसाए जाने का दावा किया है. श्रद्धा का कहना है कि शिव शर्मा की मौत आत्महत्या थी और उन्होंने अपनी आंखों से शिवा को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा है. श्रद्धा दुबे ने वीडियो में अपनी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज जांच में देरी क्यों? : श्रद्धा ने सवाल उठाया है कि जब नेपाल बॉर्डर के कैमरों की जांच हो सकती है, तो उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच में देरी क्यों हो रही है? श्रद्धा ने शिवा की मां पर भी गलत आरोप लगाने का दावा किया है. श्रद्धा दुबे का कहना है कि वह शिव शर्मा को केवल चार महीने से जानती थीं, जिनमें शुरुआती ढाई महीने शिवा उसका दोस्त था. शिवा पर था 16-17 लाख का कर्ज : श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और उस पर करीब 16 से 17 लाख रुपये का कर्ज था. शिवा ने आर्थिक मदद मांगी थी. श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले शिवा मेरे घर से पांच से छह लाख रुपये की ज्वेलरी ले गया था और वीडियो में उसे लौटाने की बात कही थी. श्रद्धा का कहना है कि मैं भागी नहीं थी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और सदमे के कारण वहां से चली गई थी.