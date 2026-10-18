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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपियों पर 50 हजार का इनाम, श्रद्धा दुबे बोली- भागी नहीं सदमे में थी; हजरतगंज SHO हटाए गए

श्रद्धा दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें श्रद्धा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है. पुलिस पर सवाल उठाया है.

आरोपी श्रद्धा दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाई गई.
आरोपी श्रद्धा दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाई गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : October 18, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी श्रद्धा दुबे पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले में हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है. थाना प्रभारी पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

वहीं आरोपी श्रद्धा दुबे का एक वीडियो भी सामने आया है. श्रद्धा ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गलत तरीके से फंसाए जाने का दावा किया है. श्रद्धा का कहना है कि शिव शर्मा की मौत आत्महत्या थी और उन्होंने अपनी आंखों से शिवा को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा है. श्रद्धा दुबे ने वीडियो में अपनी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज जांच में देरी क्यों? : श्रद्धा ने सवाल उठाया है कि जब नेपाल बॉर्डर के कैमरों की जांच हो सकती है, तो उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच में देरी क्यों हो रही है? श्रद्धा ने शिवा की मां पर भी गलत आरोप लगाने का दावा किया है. श्रद्धा दुबे का कहना है कि वह शिव शर्मा को केवल चार महीने से जानती थीं, जिनमें शुरुआती ढाई महीने शिवा उसका दोस्त था.

शिवा पर था 16-17 लाख का कर्ज : श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और उस पर करीब 16 से 17 लाख रुपये का कर्ज था. शिवा ने आर्थिक मदद मांगी थी. श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले शिवा मेरे घर से पांच से छह लाख रुपये की ज्वेलरी ले गया था और वीडियो में उसे लौटाने की बात कही थी. श्रद्धा का कहना है कि मैं भागी नहीं थी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और सदमे के कारण वहां से चली गई थी.

हत्या के आरोप से घबरा गई थी : ड्राइवर के साथ मारपीट और खुद पर हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद घबरा गई थी. अपनी बहन को भी इस मामले में बेवजह घसीटे जाने की बात कही है. श्रद्धा ने पुलिस और न्यायपालिका से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

तीनों आरोपियों पर बढ़ाया गया इनाम : डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर सिंह ने बताया, शिव शर्मा मौत मामले में फरार तीन आरोपियों श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस ने तीनों आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. सर्विलांस और तकनीकी माध्यमों की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

एक आरोपी के परिजनों की ओर से सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. इस संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, पुलिस की टीमें तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें : शिवा शर्मा मर्डर केस: फरार मॉडल श्रद्धा दुबे ने डाली सरेंडर अर्जी!

Last Updated : October 18, 2026 at 8:25 PM IST

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