कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामला; आरोपी मॉडल श्रद्धा का वीडियो मैसेज, अब किया यह दावा
पुलिस कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि वीडियो संदेश से जांच प्रभावित नहीं होगी. उसकी गिरफ्तारी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:50 AM IST
लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में 25 हजार की इनामी मुख्य आरोपी और मॉडल श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी किया है. वीडियो में श्रद्धा खुद को बेकसूर बता रही है. उसका दावा है कि श्रद्धा की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने आत्महत्या की है. घटना के बाद से हीं श्रद्धा दुबे फरार चल रही है.
वायरल वीडियो में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने अपना नाम सफेदपोशों, बड़े नेताओं और आला अधिकारियों के साथ जोड़ने पर भी सख्त एतराज जताया है. श्रद्धा का कहना है कि वह भागी नहीं है और पुलिस के सामने आकर सब सच बताना चाहती है.
लेकिन खराब सेहत की वजह से सामने नहीं आ पा रही. दूसरी तरफ, पुलिस कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि वीडियो संदेश से जांच प्रभावित नहीं होगी और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
सामने आए वीडियो में श्रद्धा दुबे हाथ जोड़कर अपनी बात रखती नजर आ रही है. श्रद्धा ने कहा कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए. हर किसी के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है.
अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा किसी से कोई खास कनेक्शन है. मैं किसी को नहीं जानती, बेवजह अफवाहें न फैलाएं. उसने आगे कहा कि किसी भी लड़की के बारे में बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए.
उसका कोई गुनाह नहीं है और न ही उसने कुछ गलत किया है. शिवा शर्मा की मौत पर श्रद्धा ने दावा किया कि अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर हुई शिवा की मौत कोई साजिश या मर्डर नहीं, बल्कि शिवा ने खुदकुशी की थी.
उसने कहा कि मैं पुलिस के सामने आकर सब कुछ सच-सच बताना चाहती हूं और बयान दर्ज कराना चाहती हूं. लेकिन मेरी हालत देखिए, मैं इस समय बिल्कुल ठीक नहीं हूं. मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, इसलिए सामने नहीं आ पा रही हूं.
डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि नामजद आरोपी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वीडियो जारी करके सहानुभूति बटोरने या कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिशों के बजाय आरोपी को कानून का सामना करना होगा. पुलिस घटना से जुड़े सभी मौखिक, वैज्ञानिक, सीसीटीवी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर गहनता से जांच आगे बढ़ा रही है.
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