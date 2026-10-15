ETV Bharat / state

कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामला; आरोपी मॉडल श्रद्धा का वीडियो मैसेज, अब किया यह दावा

आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में 25 हजार की इनामी मुख्य आरोपी और मॉडल श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी किया है. वीडियो में श्रद्धा खुद को बेकसूर बता रही है. उसका दावा है कि श्रद्धा की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने आत्महत्या की है. घटना के बाद से हीं श्रद्धा दुबे फरार चल रही है.

वायरल वीडियो में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने अपना नाम सफेदपोशों, बड़े नेताओं और आला अधिकारियों के साथ जोड़ने पर भी सख्त एतराज जताया है. श्रद्धा का कहना है कि वह भागी नहीं है और पुलिस के सामने आकर सब सच बताना चाहती है.