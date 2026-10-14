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शिवा शर्मा हत्याकांड; नेपाल बार्डर पर मिली हत्यारोपी श्रद्धा दुबे की लोकेशन, खंगाले जा रहे रूट के सीसीटीवी

लखनऊ ; श्रद्धा दुबे और शिवा शर्मा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच/लखनऊ : हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर को हुई करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन नेपाल में ट्रैस करने का दावा किया है. वहीं डीसीपी लखनऊ मध्य की ओर से तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है.

बता दें, हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. शिवा की मौत के बाद उनकी मां रंजना शर्मा ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है. मां रंजना की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल, तारिक समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.