शिवा शर्मा हत्याकांड; नेपाल बार्डर पर मिली हत्यारोपी श्रद्धा दुबे की लोकेशन, खंगाले जा रहे रूट के सीसीटीवी
कारोबारी शिवा शर्मा की मौत 9 अक्टूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:11 AM IST
बहराइच/लखनऊ : हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर को हुई करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन नेपाल में ट्रैस करने का दावा किया है. वहीं डीसीपी लखनऊ मध्य की ओर से तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है.
बता दें, हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. शिवा की मौत के बाद उनकी मां रंजना शर्मा ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है. मां रंजना की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल, तारिक समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
मां रंजना के मुताबिक शिवा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं. उसके शरीर पर मिले घाव रूह कंपा देने वाले हैं. दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, जबड़ा, पसलियां और पैर बुरी तरह टूटे हुए थे. कान से लगातार खून बह रहा था और शरीर पर जगह-जगह सिगरेट से दागने व लिपस्टिक के निशान मिले हैं. आरोप है कि फ्लैट के भीतर बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा करने के बाद शिवा को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया.
वारदात के बाद शिवा को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. वारदात को अंजाम देकर श्रद्धा अपनी बहन के साथ ट्रॉमा सेंटर से ही चकमा देकर फरार हो गई.
वहां लखनऊ पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 विशेष टीमें गठित कर दुबग्गा, आलमबाग, सीतापुर और रायबरेली में ताबड़तोड़ छापेमारी की. पहले आरोपियों के दिल्ली भागने का सुराग मिला था, लेकिन सर्विलांस ने पूरे मामले को नेपाल सीमा से जोड़ दिया. बताया जा रहा कि एक सफेद स्विफ्ट कार के जरिए श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और उनका साथी आमिर बहराइच पहुंचे हैं.
ड्राइवर ने दोनों बहनों को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा में छोड़ा है. लोकेशन की जानकारी होते ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी और कड़ी कर दी गई है. आशंका है कि आरोपी नेपाल सीमा पार कर छिप चुके हैं. बहराइच एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि बॉर्डर पर तैनात सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही आने और जाने दिया जा रहा है.
तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित : कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है. हजरतगंज थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में वांछित तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. डीसीपी मध्य की ओर से यह पुरस्कार घोषित किया गया है. श्रद्धा और रश्मि दुबे सगी बहनें हैं. पुलिस रिकॉर्ड में दोनों का मूल पता रायबरेली का है. वर्तमान पता हजरतगंज क्षेत्र स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट बताया गया है. आरोपी तनवीर अली उर्फ दानिश का पता आलमबाग क्षेत्र का है.
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