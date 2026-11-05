लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल, FSL सीन रीक्रिएशन और मोबाइल जांच से खुलेगा राज
लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की जाँच और कस्टडी रिमांड न लेने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:50 PM IST
लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश लखनऊ जेल में बंद हैं. तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से पुलिस ने अब तक जेल में जाकर उनसे पूछताछ नहीं की है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवा की मौत वाले दिन फ्लैट में क्या हुआ था और वह चौथी मंजिल से नीचे कैसे गिरे? पुलिस ने अब तक श्रद्धा को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ क्यों नहीं की, यह सवाल भी लगातार उठ रहा है.
इसके अलावा श्रद्धा की फरारी में मदद करने के आरोपी आमिर खान की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने श्रद्धा के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए थे, लेकिन उनकी जांच से जुड़ी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हत्या के एंगल से की जा रही है. एफएसएल की मदद से जल्द ही घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा.
9 अक्टूबर को हुई थी शिवा शर्मा की मौत, मां ने हत्या का लगाया था आरोप: 9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की मौत के बाद से ही उनकी मां रंजना शर्मा इसे हादसा नहीं, बल्कि हत्या बता रही हैं. उन्होंने श्रद्धा दुबे और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी. गिरफ्तारी से बच रही श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया था.
तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया. यहां हजरतगंज थाने में उनसे पूछताछ की गई. करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जिसके बाद से वे लखनऊ जेल में बंद हैं.
छह घंटे पूछताछ के बाद जेल भेजे गए आरोपी, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं ली: तीनों आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं लिए जाने पर शिवा की मां रंजना शर्मा ने सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि जब पुलिस के पास आरोपियों से पूछताछ के लिए कई अहम सवाल हैं तो उनकी रिमांड क्यों नहीं ली गई. रंजना शर्मा के मुताबिक, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने भी यह सवाल उठाया था. इस पर अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि शुरुआती पूछताछ की जा चुकी है और आगे जरूरत पड़ने पर जेल में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.
हालांकि, अब तक पुलिस की ओर से जेल में जाकर पूछताछ किए जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में परिवार की ओर से पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. खासकर यह जानने की मांग की जा रही है कि आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कब होगी. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में जांच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है.
घटनास्थल पर ले जाकर श्रद्धा से पूछताछ क्यों नहीं हुई: इस हत्याकांड में एक बड़ा सवाल घटनास्थल की जांच से भी जुड़ा है. शिवा की मौत चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. ऐसे में पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि घटना वाले दिन फ्लैट के अंदर आखिर क्या हुआ था. शिवा बालकनी से कैसे नीचे गिरे और घटना से पहले फ्लैट में मौजूद लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी, इन सवालों के जवाब अब भी जांच का अहम हिस्सा हैं.
ऐसे मामलों में आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ करना और सीन रीक्रिएशन कराना जांच में मददगार हो सकता है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आरोपी की ओर से बताए गए घटनाक्रम और मौके की वास्तविक परिस्थितियों में कितना मेल है. पुलिस यह भी जांच सकती है कि घटना के समय फ्लैट में मौजूद लोगों की स्थिति और गतिविधियां क्या थीं. हालांकि, अब तक श्रद्धा दुबे को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है.
FSL से चल रहा पत्राचार, जल्द होगा सीन रीक्रिएशन: इस मामले में डीसीपी सेंट्रल अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. टीम ने घटनास्थल से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए थे. अब घटना का सीन रीक्रिएशन कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से पत्राचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा, जिससे घटना से जुड़े तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी.
श्रद्धा की फरारी में मदद करने वाले आमिर खान की गिरफ्तारी अब भी बाकी: श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की जांच में उसे फरार रहने में मदद करने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आई थी. इसी दौरान आमिर खान का नाम सामने आया था. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और गिरफ्तारी के समय यह चर्चा भी थी कि श्रद्धा को फरार रहने में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन श्रद्धा, रश्मि और दानिश के जेल जाने के बाद से आमिर खान की गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है.
पुलिस ने अब तक यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि श्रद्धा को फरारी के दौरान किन लोगों ने मदद पहुंचाई थी. उनकी पहचान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई और आमिर खान की तलाश कहां तक पहुंची, इस बारे में भी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में आमिर खान की गिरफ्तारी इस मामले में एक अहम सवाल बनी हुई है. जांच में उसकी भूमिका स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है.
दो मोबाइल फोन बरामद, फॉरेंसिक जांच से खुल सकते हैं कई राज: पुलिस ने श्रद्धा दुबे के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए थे. जांच के लिहाज से इन फोन का डेटा काफी अहम माना जा रहा है. इनके जरिए पता लगाया जा सकता है कि श्रद्धा घटना से पहले और उसके तुरंत बाद किन लोगों के संपर्क में थी. साथ ही यह भी पता चल सकता है कि घटना के बाद उसने किससे बातचीत की और फरारी के दौरान किन लोगों से संपर्क बनाए रखा.
हालांकि, अब तक मोबाइल फोन की जांच में सामने आए तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि फोन की फॉरेंसिक जांच में क्या जानकारी मिली है. क्या इन मोबाइल फोन से श्रद्धा की मदद करने वाले लोगों के बारे में कोई सुराग मिला है, इस सवाल का जवाब भी सामने आना बाकी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की जांच को लेकर उठ रहे सवाल: शिवा शर्मा हत्याकांड हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई तरह के दावे और सवाल सामने आ रहे हैं. कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले आरोपियों की तलाश में तेजी दिखाने वाली पुलिस अब आगे की जांच में उतनी सक्रिय क्यों नजर नहीं आ रही है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
हत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस, सीन रीक्रिएशन के बाद आगे बढ़ेगी कार्रवाई: पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं लेने और जेल में आरोपियों से अब तक पूछताछ नहीं किए जाने को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार से भी बात की गई. उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन कराने के लिए एफएसएल से बातचीत चल रही है. वहीं, श्रद्धा दुबे के पास से बरामद दोनों मोबाइल फोन फॉरेंसिक टीम को भेज दिए गए हैं.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और सीन रीक्रिएशन के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच हत्या के एंगल से कर रही है. अब तक जांच में मिले साक्ष्य भी हत्या की दिशा में इशारा कर रहे हैं. ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीन रीक्रिएशन के नतीजे इस मामले की आगे की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे.
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