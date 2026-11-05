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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड: पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल, FSL सीन रीक्रिएशन और मोबाइल जांच से खुलेगा राज

श्रद्धा के पास से बरामद दो मोबाइल फोन भेजे गए फॉरेंसिक लैब, कॉल डिटेल्स से खुलेंगे फरारी के राज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश लखनऊ जेल में बंद हैं. तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से पुलिस ने अब तक जेल में जाकर उनसे पूछताछ नहीं की है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवा की मौत वाले दिन फ्लैट में क्या हुआ था और वह चौथी मंजिल से नीचे कैसे गिरे? पुलिस ने अब तक श्रद्धा को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ क्यों नहीं की, यह सवाल भी लगातार उठ रहा है.

इसके अलावा श्रद्धा की फरारी में मदद करने के आरोपी आमिर खान की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने श्रद्धा के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए थे, लेकिन उनकी जांच से जुड़ी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हत्या के एंगल से की जा रही है. एफएसएल की मदद से जल्द ही घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा.

घटना वाले दिन फ्लैट के अंदर क्या हुआ था? (Photo Credit: ETV Bharat) 9 अक्टूबर को हुई थी शिवा शर्मा की मौत, मां ने हत्या का लगाया था आरोप: 9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की मौत के बाद से ही उनकी मां रंजना शर्मा इसे हादसा नहीं, बल्कि हत्या बता रही हैं. उन्होंने श्रद्धा दुबे और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी. गिरफ्तारी से बच रही श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया था. तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया. यहां हजरतगंज थाने में उनसे पूछताछ की गई. करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जिसके बाद से वे लखनऊ जेल में बंद हैं. छह घंटे पूछताछ के बाद जेल भेजे गए आरोपी, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं ली: तीनों आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं लिए जाने पर शिवा की मां रंजना शर्मा ने सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि जब पुलिस के पास आरोपियों से पूछताछ के लिए कई अहम सवाल हैं तो उनकी रिमांड क्यों नहीं ली गई. रंजना शर्मा के मुताबिक, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने भी यह सवाल उठाया था. इस पर अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि शुरुआती पूछताछ की जा चुकी है और आगे जरूरत पड़ने पर जेल में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी. हालांकि, अब तक पुलिस की ओर से जेल में जाकर पूछताछ किए जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में परिवार की ओर से पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. खासकर यह जानने की मांग की जा रही है कि आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कब होगी. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में जांच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है. जल्द ही एफएसएल टीम के साथ होगा क्राइम सीन रीक्रिएशन. (Photo Credit: ETV Bharat) घटनास्थल पर ले जाकर श्रद्धा से पूछताछ क्यों नहीं हुई: इस हत्याकांड में एक बड़ा सवाल घटनास्थल की जांच से भी जुड़ा है. शिवा की मौत चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. ऐसे में पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि घटना वाले दिन फ्लैट के अंदर आखिर क्या हुआ था. शिवा बालकनी से कैसे नीचे गिरे और घटना से पहले फ्लैट में मौजूद लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी, इन सवालों के जवाब अब भी जांच का अहम हिस्सा हैं. ऐसे मामलों में आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ करना और सीन रीक्रिएशन कराना जांच में मददगार हो सकता है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आरोपी की ओर से बताए गए घटनाक्रम और मौके की वास्तविक परिस्थितियों में कितना मेल है. पुलिस यह भी जांच सकती है कि घटना के समय फ्लैट में मौजूद लोगों की स्थिति और गतिविधियां क्या थीं. हालांकि, अब तक श्रद्धा दुबे को घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है. FSL से चल रहा पत्राचार, जल्द होगा सीन रीक्रिएशन: इस मामले में डीसीपी सेंट्रल अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. टीम ने घटनास्थल से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए थे. अब घटना का सीन रीक्रिएशन कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से पत्राचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा, जिससे घटना से जुड़े तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी.